Ο Πάπας Λέων απευθύνει μήνυμα ειρήνης, καθώς ο Τραμπ επικαλείται τον Θεό για πόλεμο

Ο Πάπας Λέων κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη στην πρώτη του πασχαλινή λειτουργία. «Όσοι έχουν όπλα, ας τα αφήσουν κάτω!» διακήρυξε ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, με την Washington Post να σχολιάζει αιχμηρά πως την ίδια ώρα ο Τραμπ και οι συνεργάτες του επικαλούνται το Θεό για να υπερασπιστούν τον πόλεμο που διεξάγουν στη Μέση Ανατολή.

Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να ακούσουν τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ να εκφωνεί το πρώτο του πασχαλινό μήνυμα ως ποντίφικας.

Πλαισιωμένος από λευκά τριαντάφυλλα στο κεντρικό μπαλκόνι της βασιλικής του Βατικανού, ο πάπας κάλεσε «εκείνους που έχουν τη δύναμη να εξαπολύσουν πολέμους» να επιλέξουν την ειρήνη.

«Αυτή την ημέρα της γιορτής, ας εγκαταλείψουμε κάθε επιθυμία για σύγκρουση, κυριαρχία και εξουσία και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να χαρίσει την ειρήνη του σε έναν κόσμο ρημαγμένο από πολέμους», δήλωσε.

Ο πρώτος πάπας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ έχει γίνει έντονος επικριτής του πολέμου στο Ιράν και έχει χρησιμοποιήσει πρόσφατες δημόσιες ομιλίες για να καταδικάσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις και να καλέσει σε αποκλιμάκωση.

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Η πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν διακοσμημένη με ανοιξιάτικα λουλούδια, με σειρές από νάρκισσους και χιλιάδες μοβ, κόκκινα και λευκά άνθη τοποθετημένα για τη λειτουργία του Πάσχα.

«Συνηθίζουμε τη βία, παραιτούμαστε από αυτήν και γινόμαστε αδιάφοροι, αδιάφοροι για τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων», είπε ο πάπας στην ομιλία του.

«Όσοι έχουν όπλα ας τα καταθέσουν. Όσοι έχουν τη δύναμη να εξαπολύσουν πολέμους ας επιλέξουν την ειρήνη».

Σε αντίθεση με την πρόσφατη παράδοση, ο Λέων δεν κατονόμασε ρητά καμία χώρα ή σύγκρουση στο μήνυμά του.

Απέτισε φόρο τιμής στον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος έδωσε την τελευταία του ομιλία την Κυριακή του Πάσχα πέρυσι, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του.

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Αναφερόμενος στην πασχαλινή ιστορία της Ανάστασης του Χριστού, τρεις ημέρες μετά τη Σταύρωση, είπε ότι ο Ιησούς υπήρξε «εντελώς μη βίαιος» μπροστά στον πόνο.

Για τους Χριστιανούς, το Πάσχα είναι η σημαντικότερη ημερομηνία στο λειτουργικό ημερολόγιο, καθώς σηματοδοτεί την Ανάσταση του Χριστού — βασική αρχή της πίστης.

Καθώς οι καμπάνες ήχησαν σε όλο το Βατικανό και το πλήθος χειροκροτούσε, ο Λέων ολοκλήρωσε την ευλογία του προσφέροντας πασχαλινές ευχές σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των λατινικών, των αραβικών και των κινεζικών.

Ο πάπας ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιστρέψει στη βασιλική στις 11 Απριλίου για να ηγηθεί αγρυπνίας προσευχής για την ειρήνη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Λέων έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες συγκρούσεις, χρησιμοποιώντας μια σειρά από ομιλίες της Μεγάλης Εβδομάδας για να προειδοποιήσει για αυτό που περιγράφει ως αυξανόμενη αδιαφορία απέναντι στον πόλεμο και τον πόνο.

Στο κήρυγμά του κατά την πασχαλινή αγρυπνία το βράδυ του Σαββάτου, ο ποντίφικας κάλεσε τους πιστούς να μην μουδιάζουν από την έκταση των παγκόσμιων συγκρούσεων αλλά να εργάζονται ενεργά για τη συμφιλίωση.

Την Τρίτη απηύθυνε σπάνια άμεση έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να βρει μια «διέξοδο» για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.