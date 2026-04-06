Ιράν: Oι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συνυπάρχουν με τελεσίγραφα ή απειλές εγκλημάτων πολέμου

Το Ιράν έχει ήδη καθορίσει το πλαίσιο των θέσεων και των απαιτήσεών του ως απάντηση στις πρόσφατες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός που διαβιβάστηκαν μέσω μεσολαβητών, δήλωσε σήμερα (6/4) εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συνυπάρχουν με τελεσίγραφα ή απειλές περί ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο εκπρόσωπος, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει διατυπώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις με βάση τα εθνικά της συμφέροντα, οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω διαύλων επικοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι προτάσεις που είχαν καταθέσει νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ένα σχέδιο 15 σημείων, απορρίφθηκαν ως υπερβολικές.

Όπως τόνισε, το Ιράν δεν αποφεύγει να διατυπώνει με σαφήνεια τις θέσεις του, επισημαίνοντας ότι αυτή η στάση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως διάθεση υποχώρησης, αλλά ως ένδειξη αυτοπεποίθησης στην προάσπιση των συμφερόντων του.

Τέλος, ανέφερε ότι η χώρα έχει ήδη διαμορφώσει τις απαντήσεις της και ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα όταν κριθεί σκόπιμο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.