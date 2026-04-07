Φονικό πλήγμα με drone σε λεωφορείο στην Ουκρανία - Αυξάνονται οι απώλειες μεταξύ των αμάχων

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον αστικού λεωφορείου στη Νικόπολη, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δώδεκα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφικό πλήγμα σε δημόσια συγκοινωνία», επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όταν οι πολίτες κατευθύνονταν προς την εργασία τους, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram.

Την ίδια στιγμή, νέες επιθέσεις εκατέρωθεν των συνόρων οδήγησαν σε περαιτέρω απώλειες αμάχων. Συνολικά επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε Ουκρανία και Ρωσία.

Στη Ρωσία, επίθεση που αποδίδεται στο Κίεβο κόστισε τη ζωή σε ένα ζευγάρι και το παιδί τους, σε περιοχή που βρίσκεται πάνω από 500 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, όπως ανακοίνωσαν τοπικές αρχές. Παράλληλα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα εντός της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Γκάνζα, κατήγγειλε ότι η επίθεση στη Νικόπολη ήταν σκόπιμη και στόχευε αμάχους, χαρακτηρίζοντάς την «ενέργεια τρόμου».

Σε άλλο περιστατικό στην ίδια περιφέρεια, ένα παιδί 11 ετών έχασε τη ζωή του στην Ποκρόφσκα, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Επιπλέον, δύο άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση στο Πάβλογκραντ. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται γυναίκες ηλικίας 31 και 61 ετών, καθώς και ένας άνδρας 33 ετών.

Σημειώνεται ότι οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία από ρωσικούς βομβαρδισμούς καταγράφονται σχεδόν καθημερινά από την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο του 2022. Σε αντίποινα, η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους, οι οποίες επίσης προκαλούν θύματα μεταξύ των πολιτών.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 110 drones κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, από τα οποία καταρρίφθηκαν τα 77. Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tass, ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε 45 ουκρανικά drones στο ίδιο χρονικό διάστημα.