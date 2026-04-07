Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός Ρουμάνος προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου, ύστερα από σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Ο πολύπειρος τεχνικός κατέληξε στις 20:36, έχοντας υποστεί διπλό έμφραγμα.

Ο Λουτσέσκου, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ρουμανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ρουμανίας με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο η κατάστασή του είχε προκαλέσει ανησυχία, με αρκετούς να του συστήνουν να αποσυρθεί.

Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Τουρκία (ήττα 1-0 στην Κωνσταντινούπολη), η υγεία του επιδεινώθηκε. Επιστρέφοντας στο Βουκουρέστι, υπέστη ανακοπή την περασμένη Παρασκευή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να τον επαναφέρουν.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα υπέστη νέο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο πλευρό του έσπευσε άμεσα ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε εσπευσμένα για το Βουκουρέστι, προκειμένου να βρίσκεται κοντά του στις τελευταίες του στιγμές.