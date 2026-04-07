Η Γαλλία επισπεύδει νομοθεσία για στήριξη αγροτών εν μέσω αυξημένων πιέσεων

Η γαλλική κυβέρνηση επιταχύνει τη διαδικασία ψήφισης έκτακτων νομοθετικών μέτρων για την προστασία των αγροτών, καθώς η αύξηση των εισαγωγών τροφίμων και η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το νομοσχέδιο πρόκειται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη και στη συνέχεια να συζητηθεί στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, με την τελική ψηφοφορία να αναμένεται στα τέλη Ιουλίου. Κανονικά, η διαδικασία θα διαρκούσε έως και έξι μήνες.

Η Γαλλία, η μεγαλύτερη αγροτική δύναμη της Ευρώπης, καταγράφει αυξημένες εισαγωγές τροφίμων, γεγονός που επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο και έχει εντείνει τις διαμαρτυρίες των αγροτών, ασκώντας πίεση στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Παράλληλα, η κρίση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνει τις συνθήκες στον τομέα, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων και λιπασμάτων και προκαλώντας ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια.

Οι Γάλλοι αγρότες αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, δασμούς των ΗΠΑ, ζωικές ασθένειες και αθέμιτο ανταγωνισμό από συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ. Η προτεινόμενη νομοθεσία στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, περιλαμβάνοντας μέτρα για τον έλεγχο του αθέμιτου ανταγωνισμού, την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και την αποθήκευση νερού, όπως αναφέρει αξιωματούχος του Υπουργείου Γεωργίας.