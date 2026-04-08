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Τραμπ: «Κεκλεισμένων των θυρών» οι συνομιλίες με την Τεχεράνη
Ειδήσεις
20:25 - 08 Απρ 2026

Τραμπ: «Κεκλεισμένων των θυρών» οι συνομιλίες με την Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα (8/4) μέσω ανάρτησής σου σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι κυκλοφορούν συμφωνίες και καταλόγοι που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αναφερόμενος στη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν. Παράλληλα, τόνισε ότι οι σχετικές συνομιλίες με την Τεχεράνη θα πραγματοποιηθούν «κεκλεισμένων των θυρών».

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ φαίνεται να καταφέρεται εναντίον ψευδών ισχυρισμών που αφορούν τη συμφωνία με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι ισχυρισμοί, ενώ αναφέρει και το CNN. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Πολλές συμφωνίες, λίστες και επιστολές αποστέλλονται από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, και σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για απατεώνες και τσαρλατάνους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα γίνουν ιδιωτικά και ότι μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ουσιαστικών σημείων θα γίνει αποδεκτή από την Ουάσινγκτον. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιαστικών ‘ΣΗΜΕΙΩΝ’ που είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτά θα τα συζητήσουμε πίσω από κλειστές πόρτες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι τα ΣΗΜΕΙΑ πάνω στα οποία συμφωνήσαμε για μια ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ», χωρίς όμως να διευκρινίζει ποια ακριβώς είναι αυτά τα σημεία.

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