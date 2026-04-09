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Κομισιόν: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού πλανιέται πάνω από την Ευρώπη παρά την εκεχειρία
Ειδήσεις
13:40 - 09 Απρ 2026

Κομισιόν: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού πλανιέται πάνω από την Ευρώπη παρά την εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, παρά την επίτευξη εκεχειρίας στο Ιράν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

«Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές εξακολουθούν να σκιάζονται από έντονη αβεβαιότητα», τόνισε ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόφσκις, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη. «Η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να διατρέχει κίνδυνο στασιμοπληθωριστικού σοκ», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αναμένεται να αναθεωρήσει πτωτικά τις εκτιμήσεις της για το ΑΕΠ και να αναπροσαρμόσει ανοδικά τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό για τα έτη 2026 και 2027, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν εξαπλώνονται στην παγκόσμια οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με στόχο την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία παραμένει εύθραυστη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ο Ντομπρόφσκις σημείωσε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να μειώσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, εάν η διάρκεια του πολέμου είναι βραχεία, και κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και το 2027, αν η σύγκρουση παραταθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σενάριο βραχείας διάρκειας θα προκαλέσει, επίσης, αύξηση του πληθωρισμού κατά 1 ποσοστιαία μονάδα φέτος, ενώ το σοβαρότερο σενάριο θα μπορούσε να προσθέσει έως 1,5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις χώρες της ΕΕ στη διαμόρφωση πακέτων στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, προκειμένου να περιοριστεί το πλήγμα στους προϋπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια ταμεία έχουν επιβαρυνθεί από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τη χρηματοδότηση των εξοπλιστικών αναγκών.

«Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε κατά νου ότι το περιθώριο ελιγμών μας τώρα είναι πιο περιορισμένο από ό,τι στο παρελθόν, δεδομένων των προηγούμενων κλυδωνισμών» και «της επείγουσας ανάγκης για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ.

Όσον αφορά, δε, τα μέτρα στήριξης, ο Ντομπρόφσκις πρόσθεσε ότι «πρέπει να είναι στοχευμένα, να έχουν σαφή ημερομηνία λήξης και να μην αυξάνουν τη συνολική ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μια εποχή που απαιτούνται εξοικονομήσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 13:45
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