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Στρατηγική συμφωνία Κύπρου - Αιγύπτου: Το Κάιρο εξασφαλίζει το σύνολο του φυσικού αερίου της «Αφροδίτης»
Ειδήσεις
17:50 - 09 Απρ 2026

Στρατηγική συμφωνία Κύπρου - Αιγύπτου: Το Κάιρο εξασφαλίζει το σύνολο του φυσικού αερίου της «Αφροδίτης»

Reporter.gr Newsroom
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Σε συμφωνία στρατηγικής σημασίας κατέληξαν Κύπρος και Αίγυπτος για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη», με το Κάιρο να δεσμεύεται να απορροφήσει το σύνολο της μελλοντικής παραγωγής.

Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Αιγύπτου να περιορίσει την ενεργειακή της εξάρτηση από το Ισραήλ, από το οποίο μέχρι σήμερα προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, περίπου 1 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως μέσω αγωγών.

Η εξάρτηση αυτή κατέστη ιδιαίτερα εμφανής τον προηγούμενο μήνα, όταν το Ισραήλ ανέστειλε τη λειτουργία των κοιτασμάτων του λόγω της πολεμικής σύγκρουσης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των ροών και πιέσεις στην αιγυπτιακή αγορά. Αν και οι προμήθειες έχουν πλέον αποκατασταθεί, το επεισόδιο ενίσχυσε την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Παράλληλα, η Αίγυπτος έχει στραφεί και στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση, σε μια περίοδο που η δική της παραγωγή εμφανίζει πτωτική τάση.

Κομβικό ρόλο στη νέα συμφωνία διαδραματίζουν η Cyprus Hydrocarbons Company, που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του κοιτάσματος, και η κρατική Egyptian Natural Gas Holding Company. Η συνεργασία τους αναμένεται να διασφαλίσει μακροπρόθεσμες προμήθειες φυσικού αερίου για την Αίγυπτο, με την έναρξη της παραγωγής να τοποθετείται χρονικά στο 2031.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η συμφωνία έχει ήδη γνωστοποιηθεί μέσω ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, ωστόσο τελεί υπό την έγκριση των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Το κοίτασμα «Αφροδίτη», που ανακαλύφθηκε το 2011, εκτιμάται ότι διαθέτει αποθέματα της τάξης των 3,53 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (περίπου 100 δισ. κυβικά μέτρα), αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά assets της Κύπρου.

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