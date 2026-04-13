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Στο δίλημμα Πάπας-Τραμπ, η Μελόνι επιλέγει τον Πάπα
Ειδήσεις
16:15 - 13 Απρ 2026

Στο δίλημμα Πάπας-Τραμπ, η Μελόνι επιλέγει τον Πάπα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπερασπίστηκε την έκκληση του Πάπα Λέοντα για ειρήνη και τάχθηκε στο πλευρό του απέναντι στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είθε η διακονία του Αγίου Πατέρα να βοηθήσει στην προώθηση της επίλυσης των συγκρούσεων και της αποκατάστασης της ειρήνης - τόσο εντός των εθνών όσο και μεταξύ τους», δήλωσε η Μελόνι σε δήλωση που ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ποντίφικα επειδή του άσκησε κριτική για τον πόλεμο στο Τράν.

Η διαμάχη του Τραμπ με τον πάπα έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα αμηχανία της σχέσης της Μελόνι με τον ηγέτη των ΗΠΑ.

Η Μελόνι ήταν μία από τις κορυφαίες συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη, αλλά ο πρόεδρος έχει γίνει βαθιά αντιδημοφιλής στην Ιταλία μετά την κόντρα του με τον Πάπα.

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