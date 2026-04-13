ΝΑΤΟ: Τα κράτη-μέλη «γυρίζουν την πλάτη» στον Τραμπ για τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ γνωστοποίησαν σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα (13/04), ότι δεν θα συμμετάσχουν στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, προτείνοντας αντίθετα να εμπλακούν μόνο μετά την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών. Η στάση αυτή εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Αμερικανό πρόεδρο και να αυξήσει τις εντάσεις εντός της Συμμαχίας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα από τον Λευκό Οίκο ότι «άλλες χώρες», τις οποίες δεν κατονόμασε, έχουν εκφράσει πρόθεση να συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν χρειαζόμαστε άλλες χώρες», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάποιες έχουν ήδη προσφέρει τη βοήθειά τους και πως σχετική ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών.

Ευρωπαϊκές αποστάσεις

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ελλάδα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής ναυτικών δυνάμεων για τη στήριξη του αποκλεισμού.

Η Βρετανία και η Γαλλία, από την πλευρά τους, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να εμπλακούν άμεσα στη σύγκρουση μέσω συμμετοχής στον αποκλεισμό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εργάζονται πάνω σε πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια αυτή οδό, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Επισημαίνεται ότι η στάση τους αυτή συνιστά νέο σημείο τριβής με τον Τραμπ, ο οποίος έχει κατά το παρελθόν απειλήσει ακόμη και με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ενώ εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, μετά την άρνηση ορισμένων χωρών να επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Δηλώσεις και διπλωματικές διεργασίες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο BBC ότι το Λονδίνο δεν στηρίζει τον αποκλεισμό, τονίζοντας πως η χώρα του δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση, παρά τις πιέσεις που -όπως είπε- έχουν ασκηθεί.

Από τη μειρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε φέρεται να έχει ενημερώσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ο Τραμπ επιδιώκει άμεσες δεσμεύσεις για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στην περιοχή, εφόσον υπάρξει ομοφωνία και συμφωνία και από τα 32 κράτη-μέλη για τη συγκρότηση σχετικής αποστολής.

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται πρόθυμες να συμμετάσχουν, αλλά μόνο μετά από σταθερή εκεχειρία και συμφωνία με το Ιράν που θα εγγυάται την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

Η Γαλλία, σε συνεργασία με τη Βρετανία και άλλες χώρες, σχεδιάζει τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για τη συγκρότηση πολυεθνικής αποστολής με στόχο την επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η αποστολή αυτή θα έχει αμυντικό χαρακτήρα και θα αναπτυχθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αντίστοιχα, ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε στο βρετανικό κοινοβούλιο ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός συντονισμένου, πολυεθνικού και ανεξάρτητου σχεδίου για την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας, όταν τερματιστεί η σύγκρουση.

Σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, προγραμματίζεται συνάντηση περίπου 30 χωρών, πιθανόν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, μέσα στην εβδομάδα, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της αποστολής.

Η πρόταση προβλέπει ότι τα πολεμικά πλοία θα λειτουργούν αποτρεπτικά και υποστηρικτικά, χωρίς να εμπλέκονται σε πολεμικές επιχειρήσεις. Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ενημερωθούν για την πρωτοβουλία, χωρίς όμως να συμμετέχουν.

Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα υποδεχθεί θετικά μια τέτοια αποστολή, δεδομένου ότι έχει ήδη προχωρήσει σε μονομερή κλιμάκωση με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.