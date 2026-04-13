OPEC+: Κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή πετρελαίου - Υποχώρηση κατά 27% το Μάρτιο λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η παραγωγή αργού πετρελαίου των μεγάλων εξαγωγέων του Κόλπου κατέγραψε απότομη πτώση τον Μάρτιο λόγω του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΕΚ τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, το Ιράκ υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση, με την παραγωγή να καταρρέει κατά 61%, από 4,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το Φεβρουάριο σε 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το Μάρτιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή μειώθηκε κατά 53% στο Κουβέιτ και κατά 44% στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μηνιαία βάση, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Παράλληλα, όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία, -το μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ-, η παραγωγή μειώθηκε κατά 23%, από 10,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε 7,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Να σημειωθεί εδώ ότι οι Σαουδάραβες βασίζονται σε έναν κρίσιμο αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα για εξαγωγή.

Ωστόσο, ο αγωγός, ο οποίος έχει δυναμικότητα 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, δέχθηκε πρόσφατα επίθεση από το Ιράν. Η επίθεση μείωσε τη δυναμικότητά του κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Συνολικά, επισημαίνεται ότι η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε κατά 27% σε μηνιαία βάση, από 28,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε 20,8 εκατομμύρια.

Τα κράτη του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή τους επειδή δεν είναι σε θέση να εξάγουν μέσω των Στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων στο στενό θαλάσσιο πέρασμα, που συνδέει τον Κόλπο με τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, έχει μειωθεί δραστικά λόγω επιθέσεων από το Ιράν.

Θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η παραγωγή των χωρών του Κόλπου στα κανονικά επίπεδα, δήλωσε ο Sheikh Nawaf al-Sabah, διευθύνων σύμβουλος της Kuwait Petroleum Corp.

«Έχουμε ανθεκτικά κοιτάσματα που μπορούν να αποδώσουν αρκετή παραγωγή άμεσα - μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε ο CEO στο συνέδριο CERAWeek by S&P Global στις 24 Μαρτίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος θα επανέλθει μέσα σε λίγες εβδομάδες, και στη συνέχεια η πλήρης παραγωγή θα αποκατασταθεί μέσα σε τρεις ή τέσσερις μήνες».

Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το ίδιο το Ιράν, η παραγωγή του μειώθηκε περίπου κατά 5%, από 3,24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε 3,06 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ. Η Ισλαμική Δημοκρατία συνέχισε να εξάγει μέσω του στενού κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, το Ιράν πλέον αντιμετωπίζει νέο ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών το Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε συμφωνία.