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Υποχώρηση στις ευρωαγορές μετά το ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια
Χρηματιστήρια
21:06 - 13 Απρ 2026

Υποχώρηση στις ευρωαγορές μετά το ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι διεθνείς επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,16% στις 613,88 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται πτωτικά και τους περισσότερους κλάδους να καταγράφουν απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,23% στις 23,749.49 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κατέγραψε αντίστοιχες απώλειες 0,29% στις 8,235.48 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο FTSE της Βρετανίας αποδυναμώθηκε κατά 0,17% στις 10,582.96 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να εμποδίζουν πλοία από το να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να πιέσουν το Ιράν να ανοίξει ξανά την κρίσιμη αυτή ενεργειακή δίοδο.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, οι μετοχές του κλάδου των ταξιδιών και της αναψυχής ήταν από τις πιο βαριά πληγείσες, με πτώση 0,9%, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Wizz Air, EasyJet και Lufthansa υποχώρησαν κατά 5,4%, 2,6% και 2,3% αντίστοιχα, καθώς οι ανησυχίες για την τροφοδοσία των ευρωπαϊκών αεροδρομίων με καύσιμα αεροσκαφών πίεσαν τις αγορές. Η TUI υποχώρησε κατά 1,7%, ενώ η γερμανική κατασκευάστρια κινητήρων αεροσκαφών MTU Aero Engines έκλεισε τη συνεδρίαση με οριακή πτώση 0,2%.

Αντίθετα, η Vår Energi, η νορβηγική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2% κατά τις απογευματινές συναλλαγές, καθώς οι τιμές της ενέργειας ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές αγορές ακολούθησαν την πτωτική πορεία των αγορών Ασίας–Ειρηνικού τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, γεγονός που αναζωπύρωσε τους φόβους για παρατεταμένη σύγκρουση, ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν.

Κλείνοντας, τη Δευτέρα του Πάσχα αναμένονται εταιρικά αποτελέσματα από τις LVMH, Christian Dior και Galp Energia, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις.

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