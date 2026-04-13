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ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει το Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του
Πολιτική
20:43 - 13 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει το Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω επίσημης ανακοίνωσής του σήμερα (13/4), ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση να αποπέμψει από τη θέση του το νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριο Λαζαρίδη, ασκώντας της έντονη κριτική για αναξιοκρατία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσληψή του ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης ΝΔ το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, είναι ένα σκάνδαλο που αποδεικνύει το ήθος και τη σχέση του Μακάριου Λαζαρίδη με την αλήθεια.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι το πρόσωπο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δήθεν άριστοι, που δεν έχουν ούτε τα βασικά προσόντα, αναβαθμίζονται σε υπουργοί και, όταν αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, κάνουν ότι δεν ακούνε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι, άλλωστε, το μοναδικό: Ξεκίνησαν με τον Π. Κοντολέοντα στην ΕΥΠ, το καλοκαίρι του 2019, και τότε άλλαξαν τον νόμο. Τώρα τι θα σκαρφιστούν; Συνέχισαν με τον Αντώνη Διαματάρη, ο οποίος απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Δεκέμβριο του 2019 λόγω του σκανδάλου με το βιογραφικό του. Στο επίσημο βιογραφικό του αναφερόταν ότι είχε μεταπτυχιακό από το Columbia University, αποκαλύφθηκε όμως ότι δεν είχε πάρει τέτοιο πτυχίο…

Η απομάκρυνση του Λαζαρίδη θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια. Με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, το συζητάμε σχεδόν μια βδομάδα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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