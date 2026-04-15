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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Μήνυμα στήριξης στους Έλληνες εισαγγελείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις
13:02 - 15 Απρ 2026

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Μήνυμα στήριξης στους Έλληνες εισαγγελείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων εξέφρασε την πλήρη και απερίφραστη στήριξή της προς τους Έλληνες εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και σχόλια που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που διακινείται μεταξύ των Ευρωεισαγγελιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση υπογραμμίζει ότι τα μέλη της «στηρίζουν σθεναρά το κράτος δικαίου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη, καθώς και την υπεράσπιση της δικαστικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Παράλληλα τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί ως πολιτικά ουδέτερος θεσμός, με αποκλειστική αποστολή την προάσπιση της Δημοκρατίας και της αρχής της ισότητας, χωρίς να επηρεάζεται από πολιτικές ή άλλου είδους παρεμβάσεις.

Η Ένωση των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα δημόσια σχόλια που σχετίζονται με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκφράζει ρητά την υποστήριξή της προς τους Έλληνες συναδέλφους, οι οποίοι εντάσσονται στο ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό σώμα.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, του οποίου οι ενέργειες καθοδηγούνται αποκλειστικά από το ισχύον νομικό πλαίσιο, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς έχουν την υποχρέωση να διεξάγουν αμερόληπτες έρευνες για αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, οι ενέργειές τους δεν μπορούν να υπόκεινται σε αδικαιολόγητες πιέσεις, ούτε να δέχονται οδηγίες από πρόσωπα ή φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Ένωση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, οι οποίοι, όπως σημειώνει, υπερασπίζονται το κράτος δικαίου προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Τέλος, στο έγγραφο γίνεται αναφορά και στη δομή λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία περιγράφεται ως ένα ενιαίο γραφείο που αποτελείται από κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες διεξάγονται στα κράτη-μέλη υπό την καθοδήγηση και εποπτεία των μόνιμων τμημάτων της υπηρεσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 14:24
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