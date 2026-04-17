ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
Ειδήσεις
08:04 - 17 Απρ 2026

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4). 

Η κατάπαυση του πυρός έρχεται μετά από εβδομάδες μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει η Χεζμπολάχ «να ενεργήσει σωστά και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής χρονικής περιόδου».

Το Ιράν είχε επιμείνει ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Είπε ότι ήταν ανοιχτός στο να ταξιδέψει στην Ισλαμαμπάντ για να κλείσει τη συμφωνία με το Ιράν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ευρώπη συρρικνώνεται: Μείωση κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100
Ειδήσεις

Η Ευρώπη συρρικνώνεται: Μείωση κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Μητσοτάκης: «Ναι» στον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας στα social media
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Ναι» στον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας στα social media

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες με το Ιράν το Σαββατοκύριακο και εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες με το Ιράν το Σαββατοκύριακο και εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Χρειαζόμαστε δημάρχους σαν τον Παναγιώτη Χρυσολωρά
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Χρειαζόμαστε δημάρχους σαν τον Παναγιώτη Χρυσολωρά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει
Ειδήσεις

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»
Ειδήσεις

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας
Ειδήσεις

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
23/07/2026 - 07:28

Η «Ζαΐρα» επιστρέφει: Το ιστορικό θερινό σινεμά ξαναγράφει την ιστορία του

Magazino
23/07/2026 - 07:16

32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκεί όπου ο χορός μας κάνει καλύτερους (ανθρώπους)

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 23:20

Ήπιες απώλειες στη Wall Street λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ειδήσεις
22/07/2026 - 23:00

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Magazino
22/07/2026 - 22:50

Ιστορική απόφαση στη Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
22/07/2026 - 22:30

Politico: Η Ελλάδα μπλόκαρε το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
22/07/2026 - 22:15

Συνάντηση ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΑΔΕΔΥ για τη συνταγματική αναθεώρηση: Η μονιμότητα διασφαλίζει τη νομιμότητα

Magazino
22/07/2026 - 22:00

Ο Μασκ ετοιμάζει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας μέσω του Grok

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:35

F-35: Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για επανένταξη στο πρόγραμμα

Υγεία
22/07/2026 - 21:15

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16

Υγεία
22/07/2026 - 21:14

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:00

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/07/2026 - 20:45

ΕΕ: Εξετάζει αυστηρότερους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών θωρακίζοντας τις απέναντι σε ξένες εξαγορές

Οικονομία
22/07/2026 - 20:30

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ