Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4).

Η κατάπαυση του πυρός έρχεται μετά από εβδομάδες μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει η Χεζμπολάχ «να ενεργήσει σωστά και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής χρονικής περιόδου».

Το Ιράν είχε επιμείνει ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Είπε ότι ήταν ανοιχτός στο να ταξιδέψει στην Ισλαμαμπάντ για να κλείσει τη συμφωνία με το Ιράν.