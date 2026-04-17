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Γερμανία: Πρώτο το ακροδεξιό AfD σε δημοσκόπηση - Καταρρέει η εμπιστοσύνη στην κυβερνητική πολιτική
Ειδήσεις
11:04 - 17 Απρ 2026

Γερμανία: Πρώτο το ακροδεξιό AfD σε δημοσκόπηση - Καταρρέει η εμπιστοσύνη στην κυβερνητική πολιτική

Reporter.gr Newsroom
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Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφεται πρώτη σε νέα δημοσκόπηση του δικτύου ZDF, σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο», την ώρα που το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συνεχίζει την πτωτική του πορεία και οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις.

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, αν οι εκλογές διεξάγονταν την Κυριακή, η AfD θα συγκέντρωνε 26%, διατηρώντας τη δυναμική της, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) θα ακολουθούσε με 25%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 14%, ενώ το SPD υποχωρεί στο 12% και η Αριστερά φτάνει το 11%.

Παράλληλα, η έρευνα αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Το 73% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας, ενώ μόλις το 23% εκφράζει θετική άποψη. Για την ενεργειακή πολιτική, το 81% εκτιμά ότι η κυβέρνηση «κάνει πολύ λίγα» για τις αυξημένες τιμές, ενώ μόλις το 11% τη θεωρεί επαρκή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το εύρημα ότι το 91% των πολιτών πιστεύει πως η κρατική έκπτωση στα καύσιμα κατά 17 σεντς ανά λίτρο δεν θα φτάσει τελικά στους καταναλωτές. Συνολικά, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αξιολογούν τη συνεργασία του κυβερνητικού συνασπισμού ως «μάλλον κακή».

Σε ερώτηση για πιθανή στρατιωτική στήριξη της Γερμανίας προς τις ΗΠΑ σε ενδεχόμενη σύγκρουση με το Ιράν, πάνω από το 93% απαντά αρνητικά, εκφράζοντας σαφή αντίθεση σε μια τέτοια προοπτική. Παράλληλα, το 74% εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα διευκόλυνε τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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