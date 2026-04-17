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Άλτμαν (CEO OpenAI): Μάχη στα δικαστήρια για σεξουαλική κακοποίηση της αδελφής του
Ειδήσεις
11:55 - 17 Απρ 2026

Άλτμαν (CEO OpenAI): Μάχη στα δικαστήρια για σεξουαλική κακοποίηση της αδελφής του

Reporter.gr Newsroom
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Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, επιδιώκει την απόρριψη των αξιώσεων για αποζημιώσεις στην αστική αγωγή της αδελφής του, η οποία τον κατηγορεί για επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται.

Σε κατάθεση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σεντ Λούις, ο Άλτμαν υποστήριξε ότι η νομοθεσία του Μιζούρι για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων δεν επιτρέπει την επιδίκαση τιμωρητικών αποζημιώσεων για τους ισχυρισμούς της Άννι Άλτμαν και περιορίζει την αξίωσή της μόνο σε «αποζημιώσεις για τραυματισμό ή ασθένεια» που προκλήθηκαν από κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι τιμωρητικές αποζημιώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν όταν ο ίδιος ήταν ανήλικος.

Ο ίδιος επανέλαβε το αίτημά του για ολική απόρριψη της αγωγής της αδελφής του.

Οι δικηγόροι της Άννι Άλτμαν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η Άννι Άλτμαν έχει καταγγείλει ότι ο αδελφός της τη βίαζε και τη κακοποιούσε σεξουαλικά μεταξύ 1997 και 2006 στο οικογενειακό σπίτι στα προάστια του Κλέιτον στο Μιζούρι, ξεκινώντας όταν εκείνη ήταν τριών ετών και εκείνος 12. Σύμφωνα με την ίδια, οι «τελευταίες πράξεις κακοποίησης» σημειώθηκαν όταν ο Σαμ Άλτμαν ήταν ενήλικος. Ο ίδιος είναι σήμερα 40 ετών.

Η οικογένεια Άλτμαν έχει δηλώσει ότι η Άννι Άλτμαν αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι της έχει παρασχεθεί οικονομική στήριξη. Ο Σαμ Άλτμαν υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες της ξεκίνησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την άρνηση της οικογένειας να ικανοποιήσει απαιτήσεις για αυξημένη οικονομική ενίσχυση.

Η Άννι Άλτμαν έχει καταθέσει αγωγή από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ο Σαμ Άλτμαν έχει καταθέσει ανταγωγή για δυσφήμιση, ζητώντας συμβολική αποζημίωση 1 δολαρίου, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να αποδειχθεί δικαστικά πως οι ισχυρισμοί της δεν ευσταθούν.

Ο Σαμ Άλτμαν αναδείχθηκε σε κεντρική φιγούρα της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει και ξεχωριστή δικαστική διαμάχη με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, με δίκη που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Απριλίου, σχετικά με αγωγή άνω των 134 δισ. δολαρίων που αφορά την πορεία και τον σκοπό της OpenAI.

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