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ΕΕ: Ανάγκη για κινεζικά κεφάλαια, φόβος για οικονομική εξάρτηση
Ειδήσεις
12:00 - 17 Απρ 2026

ΕΕ: Ανάγκη για κινεζικά κεφάλαια, φόβος για οικονομική εξάρτηση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση: από τη μία επιδιώκει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση από την αυξανόμενη κινεζική επιρροή και από την άλλη χρειάζεται να διατηρήσει και να ενισχύσει τις εμπορικές της σχέσεις με το Πεκίνο. Η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν πιο επιθετικές εμπορικές πολιτικές, περιορίζοντας την πρόσβαση της Κίνας στην αμερικανική αγορά και ωθώντας τα κινεζικά προϊόντα προς την Ευρώπη.

Ανάμεσα στην ανάγκη για επενδύσεις και τον φόβο εξάρτησης

Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών δυσκολεύουν τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής. Χώρες όπως η Ισπανία και η Ουγγαρία επιδιώκουν ενεργά κινεζικές επενδύσεις, βλέποντας σε αυτές μια ευκαιρία για ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανίας τους. Αντίθετα, η Γαλλία και άλλες χώρες τάσσονται υπέρ μιας πιο αυστηρής στάσης, ζητώντας ισχυρότερα μέτρα προστασίας απέναντι στον ανταγωνισμό από την Κίνα.

Σύμφωνα με το Politico, η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Η κυβέρνηση επιδιώκει στενότερες οικονομικές σχέσεις με το Πεκίνο, προσελκύοντας μεγάλες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Την ίδια στιγμή, η Κίνα ενισχύει τη διπλωματική της παρουσία στην Ευρώπη, καλλιεργώντας σχέσεις με σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η οικονομική πραγματικότητα

Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα γίνεται ολοένα πιο δύσκολη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η πρόσβαση στην κινεζική αγορά περιορίζεται, ενώ οι εγχώριοι Κινέζοι παραγωγοί ενισχύονται. Παράλληλα, η Ευρώπη βλέπει τις εισαγωγές από την Κίνα να αυξάνονται σημαντικά, οδηγώντας σε ένα διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα που ξεπερνά τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Το φαινόμενο αυτό πλήττει ιδιαίτερα βασικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά και τα μηχανήματα, με απώλειες θέσεων εργασίας να καταγράφονται κάθε μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να λαμβάνει μέτρα, ανησυχώντας τόσο για την οικονομική όσο και για την τεχνολογική άνοδο της Κίνας. Το Πεκίνο έχει αποκτήσει προβάδισμα σε κρίσιμους τομείς όπως οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ελέγχει σε μεγάλο βαθμό και στρατηγικούς πόρους, όπως οι σπάνιες γαίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ εξετάζει πιο αυστηρές πολιτικές, όπως περιορισμούς στις ξένες επενδύσεις, υποχρεωτικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές εταιρείες και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στον περιορισμό της επιρροής κινεζικών εταιρειών σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες.

Οι απαντήσεις της Κίνας

Ωστόσο, η Κίνα έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να απαντήσει δυναμικά. Παραδείγματα χωρών που υπέστησαν οικονομικές πιέσεις λόγω πολιτικών αποφάσεων —όπως η Λιθουανία— λειτουργούν αποτρεπτικά για μια σκληρή ενιαία στάση από την ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επηρεάσει τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις. Η αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική πολιτική έχει οδηγήσει ορισμένους Ευρωπαίους να βλέπουν την Κίνα ως πιο σταθερό εταίρο, έστω και αν παραμένει ανταγωνιστής. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες εμφανίζονται διχασμένες: άλλοι βλέπουν την Κίνα ως απειλή και άλλοι ως αναγκαίο οικονομικό συνεργάτη.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια λεπτή ισορροπία. Χρειάζεται κινεζικές επενδύσεις και εμπορικές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να προστατεύσει την οικονομική της κυριαρχία. Χωρίς κοινή γραμμή, όμως, ο κίνδυνος είναι η Κίνα να συνεχίσει να ενισχύει την επιρροή της εντός της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενη τις εσωτερικές της διαφωνίες.

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