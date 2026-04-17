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Οι ΗΠΑ αναμένουν τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παρά τον πόλεμο
Ειδήσεις
11:45 - 17 Απρ 2026

Οι ΗΠΑ αναμένουν τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παρά τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν θα ταξιδέψει κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά τις έντονες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικού διευθυντή της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, οι αμερικανικές αρχές προχωρούν στον σχεδιασμό τους θεωρώντας δεδομένη τη συμμετοχή του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Τζουλιάνι ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει απευθύνει πρόσκληση προς την ιρανική ομάδα, ενώ και η FIFA φαίνεται να θεωρεί πιθανή την παρουσία της. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από εβδομάδες αβεβαιότητας, κατά τις οποίες υπήρχαν εικασίες ότι το Ιράν ίσως δεν συμμετάσχει λόγω της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ. Μάλιστα, η ιρανική πλευρά είχε ζητήσει να διεξάγει τους αγώνες της στο Μεξικό, αίτημα που απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ομάδα του Ιράν αναμένεται να φτάσει στις ΗΠΑ γύρω στις 10 Ιουνίου για προετοιμασία στην Τουσόν της Αριζόνα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Λος Άντζελες για αγώνες με τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Σιάτλ απέναντι στην Αίγυπτο.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, καθώς δεν έχει επιτευχθεί κάποια μόνιμη συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να αλλάξει μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης.

Επιπλέον, εξετάζεται και η διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα μεταξύ Ιράν και Πουέρτο Ρίκο πριν από το Μουντιάλ. Αν και τέτοιοι αγώνες δεν εντάσσονται στο επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης, οι αμερικανικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση θεμάτων εισόδου και έκδοσης βίζας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των σχετικών εκδηλώσεων.

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