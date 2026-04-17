ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:35 - 17 Απρ 2026

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συγκρότηση σε σώμα της Νέας Επιτροπής Ελέγχου και σε λοιπές Επιτροπές προχώρησε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της από 15 Απριλίου 2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 15 Απριλίου 2026 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Gerhard Schroeder, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Janis Carol Kong, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Παμπούκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Κορίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αικατερίνη Σαββαΐδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή της στις 23.3.2026, κατόπιν αξιολόγησης, επιβεβαίωσε ότι α) όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τα αναγκαία προσόντα για τη θέση αυτή και πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, β) κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την εκλογή του, διατελέσει εκπρόσωπος ή εργαζόμενος φορέα διαχείρισης αεροδρομίου ή οποιουδήποτε φορέα παροχής αεροδρομιακών υπηρεσιών στην περιοχή των Αθηνών (πλην του ΔΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 8.2(στ) του Καταστατικού, γ) δεν υφίστανται κωλύματα ή συγκρούσεις συμφερόντων για οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα μέλη, βάσει των διατάξεων του Νόμου 4706/2020, του εφαρμοστέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, δ) έκαστο εκ των ανωτέρω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, ε) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 σχετικά με την εκπροσώπηση φύλου και συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 ως προς τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, δυνάμει της από 15 Απριλίου 2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε : α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

γ) η θητεία των μελών της Επιτροπής, τα οποία θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 15 Απριλίου 2026 όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου την κα. Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και στην συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίασή της στις 15 Απριλίου 2026 εξέλεξε ως Πρόεδρο την κα. Lorraine Σκαραμαγκά και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος: Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος, κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, της Επιτροπής Προσωπικού, της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής Επενδύσεων σύμφωνα με την από 15 Απριλίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εν λόγω Επιτροπές συνήλθαν την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη: Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Προσωπικού

Πρόεδρος: Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Οικονομικών

Πρόεδρος: Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Επενδύσεων

Πρόεδρος: Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη: Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Κορίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών των ως άνω Επιτροπών ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ &amp; καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 23:20

Ήπιες απώλειες στη Wall Street λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ειδήσεις
22/07/2026 - 23:00

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Magazino
22/07/2026 - 22:50

Ιστορική απόφαση στη Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
22/07/2026 - 22:30

Politico: Η Ελλάδα μπλόκαρε το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
22/07/2026 - 22:15

Συνάντηση ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΑΔΕΔΥ για τη συνταγματική αναθεώρηση: Η μονιμότητα διασφαλίζει τη νομιμότητα

Magazino
22/07/2026 - 22:00

Ο Μασκ ετοιμάζει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας μέσω του Grok

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:35

F-35: Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για επανένταξη στο πρόγραμμα

Υγεία
22/07/2026 - 21:15

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16

Υγεία
22/07/2026 - 21:14

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:00

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/07/2026 - 20:45

ΕΕ: Εξετάζει αυστηρότερους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών θωρακίζοντας τις απέναντι σε ξένες εξαγορές

Οικονομία
22/07/2026 - 20:30

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ