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Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις
11:53 - 17 Απρ 2026

Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα και δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, θα πρέπει να στηρίξει μια 10ήμερη εκεχειρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία έχει συμφωνηθεί μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.      

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πιθανή μια παράταση της δίμηνης εκεχειρίας με το Ιράν, αλλά ίσως να μην χρειαστεί.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι εάν επιτευχθεί και υπογραφεί συμφωνία στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ενδέχεται να μεταβεί εκεί για την περίσταση.

Πρόοδος στην παρασκηνιακή διπλωματία

Πηγή από το Πακιστάν που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέφερε σήμερα (17/4) ότι σημειώνεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και ότι μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, ακολουθούμενου από μια συνολική συμφωνία εντός 60 ημερών.

«Και οι δύο πλευρές συμφωνούν κατ’ αρχήν. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», δήλωσε η ίδια πηγή, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ο βασικός Πακιστανός διαμεσολαβητής, ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, πραγματοποιεί συνομιλίες στην Τεχεράνη από την Τετάρτη και έχει επιτύχει πρόοδο σε «δύσκολα ζητήματα».

Ειδικότερα σημειώνεται ότι αυτά περιλαμβάνουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, με τις ΗΠΑ να προτείνουν στις συνομιλίες του περασμένου Σαββατοκύριακου 20ετή αναστολή κάθε ιρανικής πυρηνικής δραστηριότητας. Η Τεχεράνη πρότεινε παύση διάρκειας τριών έως πέντε ετών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προτάσεις.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει ζητήσει την άρση των διεθνών κυρώσεων, ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει ώστε το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο να απομακρυνθεί από τη χώρα. Δύο ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν ενδείξεις συμβιβασμού στο ζήτημα των αποθεμάτων, με την Τεχεράνη να εξετάζει την αποστολή μέρους τους στο εξωτερικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 12:32
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