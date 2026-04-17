Μιανμάρ: Κατάργηση της θανατικής ποινής – Εκτός φυλακής 4.300 κρατούμενοι

Ο ηγέτης της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/4) την κατάργηση της θανατικής ποινής, σε μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις του μετά την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του ως πολιτικός πρόεδρος της χώρας, πέντε χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας με πραξικόπημα.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο 69χρονος ηγέτης ανέφερε ότι «οι ποινές όσων καταδικάστηκαν σε θάνατο θα μετατραπούν σε ισόβια κάθειρξη», σύμφωνα με το AFP και το Agerpres. Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο αμνηστίας που ανακοινώθηκε με αφορμή τη Βιρμανική Πρωτοχρονιά (Thingyan), μια περίοδο που παραδοσιακά συνοδεύεται από απονομές χάριτος.

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, προβλέπεται η αποφυλάκιση περισσότερων από 4.300 κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και σχεδόν 180 αλλοδαποί, ενώ όλες οι ποινές φυλάκισης κάτω των 40 ετών θα μειωθούν κατά το ένα έκτο.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η στρατιωτική ηγεσία που κατέλαβε την εξουσία το 2021 επανέφερε τις εκτελέσεις έπειτα από μια δεκαετή παύση, με στόχο κυρίως αντιφρονούντες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 130 άνθρωποι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο μέσα στον επόμενο χρόνο, αν και τα στοιχεία παραμένουν ασαφή λόγω της αδιαφάνειας του δικαστικού συστήματος και του εμφυλίου πολέμου.

Παράλληλα, η οργάνωση Association for the Assistance of Political Prisoners αναφέρει ότι πάνω από 30.000 άτομα έχουν φυλακιστεί για πολιτικούς λόγους μετά το πραξικόπημα του 2021. Μεταξύ των πιο γνωστών κρατουμένων βρίσκεται η Αούνγκ Σαν Σου Κι, η οποία εκτίει ποινή 27 ετών σε άγνωστη τοποθεσία.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ ανέλαβε πρόσφατα και την προεδρία μετά από εκλογές που επικρίθηκαν διεθνώς ως προσπάθεια νομιμοποίησης της στρατιωτικής εξουσίας. Η νέα πολιτική μετάβαση συνοδεύεται από ορισμένες χαλαρώσεις περιοριστικών μέτρων, τις οποίες παρατηρητές χαρακτηρίζουν περισσότερο συμβολικές παρά ουσιαστικές.

Την ίδια ημέρα, όπως μεταδίδει το AFP, αφέθηκε ελεύθερος και ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Γουίν Μιντ, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά το πραξικόπημα του 2021. Εκπρόσωπος του κόμματός του δήλωσε ότι «είναι καλά στην υγεία του» και ότι συναντήθηκε με την οικογένειά του, επιβεβαιώνοντας την αποφυλάκισή του έπειτα από απονομή χάριτος.