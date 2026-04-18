Balkan Insight: Πιθανή νίκη Ράντεφ ενισχύει τους φόβους για «στροφή» της Βουλγαρίας προς τη Ρωσία

Το κόμμα Progressive Bulgaria του πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, εμφανίζεται έτοιμο να σημειώσει σημαντική εκλογική νίκη στη γειτονική μας χώρα, η οποία οδηγείται στις όγδοες βουλευτικές εκλογές από το 2021, γεγονός που έχει ενισχύσει φόβους για πιθανή στροφή προς τη Ρωσία, κατά το πρότυπο του Βίκτορ Όρμπαν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Balkan Insight, ο Ράντεφ, ο οποίος μόλις αποχώρησε από την προεδρία, φαίνεται να διεκδικεί το ρόλο του επόμενου ισχυρού πολιτικού ηγέτη της Βουλγαρίας μετά τις εκλογές της Κυριακής. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται το νέο του κόμμα πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσει σε συνεργασίες προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στη Σόφια την Πέμπτη (16/4), στην οποία συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα, ο Ράντεφ εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί καν σημαντικούς κυβερνητικούς εταίρους.

«Στοχεύουμε σε απόλυτη πλειοψηφία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί ούτε με το κεντροδεξιό GERB του βετεράνου πολιτικού Μπόικο Μπορίσοφ, ούτε με τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολιτευτική συμμαχία «Συνεχίζουμε την Αλλαγή/Δημοκρατική Βουλγαρία».

Σημειώνεται ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν αναφέρθηκε, σε μικρότερα εθνικιστικά κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Στην ομιλία του επιχείρησε επίσης να απαντήσει στις κατηγορίες ότι η ραγδαία άνοδος του κόμματός του οφείλεται σε επιρροή μέσω κοινωνικών δικτύων, απορρίπτοντας συγκρίσεις με την περίπτωση του Ρουμάνου ακροδεξιού λαϊκιστή Καλίν Γκεοργκέσκου, του οποίου η νίκη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Νοέμβριο του 2025 ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο λόγω υποψιών ξένης, -πιθανώς ρωσικής-, παρέμβασης.

«Δεν βρισκόμαστε εδώ από TikTok ή Facebook, όπως κάποιοι υπονοούν», τόνισε χαρακτηριστικά από την πλευρά του ο Ράντεφ.

Το πολιτικό προφίλ του Ράντεφ

Το κόμμα Progressive Bulgaria, που ιδρύθηκε μόλις τον Μάρτιο, έχει γνωρίσει εντυπωσιακή άνοδο, κάτι που ερμηνεύεται ως ένδειξη δυσαρέσκειας απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία έχουν εναλλαγεί στην εξουσία μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής αστάθειας και διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά επίσης το προσωπικό πολιτικό βάρος του Ράντεφ, ενός 62χρονου πρώην αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας και πολιτικού πραγματιστή, ο οποίος έχει εκφράσει αντίθεση στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία για την άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή, καθώς και αντίθεση στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Παράλληλα, έχει αντιταχθεί στην ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής Βόρειας Μακεδονίας.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι οι εκλογές της Κυριακής είναι οι όγδοες στη Βουλγαρία από το 2021. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ράντεφ θα μπορούσε να ακολουθήσει πορεία παρόμοια με εκείνη του Βίκτορ Όρμπαν, του οποίου η διακυβέρνηση στην Ουγγαρία είχε προκαλέσει έντονες τριβές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.