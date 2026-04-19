Τραμπ: Στέλνει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν – «Θα καταστρέψουμε τα πάντα» αν δεν υπάρξει συμφωνία

Αμερικανική αντιπροσωπεία θα στείλει στο Πακιστάν ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (19/4), προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, για τις οποίες – μιλώντας στο δίκτυο ABC – εξέφρασε την αισιοδοξία του. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αφήσει νέες αιχμές κατά του Ιράν, αλλά και να εξαπολύσει απειλές για πλήρη καταστροφή σε περίπτωση που οι συζητήσεις αποβούν και πάλι άκαρπες.

«Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ και θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε, ωστόσο, για σκληρή στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε ξανά το Ιράν για παραβίαση των συμφωνηθέντων.

Ο ίδιος υποστήριξε, ακόμη, ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει μια «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Τεχεράνη θα την αποδεχθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να προχωρήσει σε εκτεταμένα πλήγματα κατά κρίσιμων υποδομών στο Ιράν, σημείωσε.

Απειλές για «ολική» καταστροφή

Ο Τραμπ έκανε λόγο για καταστροφή «κάθε μονάδας παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρας», τονίζοντας ότι οι επιθέσεις θα είναι άμεσες και αποτελεσματικές.

«Δεν θα υπάρχει πια “καλός τύπος”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εντείνοντας τη ρητορική πίεση προς την Τεχεράνη.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ιράν για παραβίαση της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας πως καταγράφηκαν επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

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Πράγματι – όπως έγραψε το «R» το Σάββατο (18/4) – σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση της Intertanko, καταγράφηκαν αναφορές για νέα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος εμπορικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Στη σχετική ενημέρωση υπήρχε αναφορά για πληροφορίες περί πυρών από ιρανικά ταχύπλοα κατά πλοίων που επιχειρούσαν να διασχίσουν το Στενό, για επίθεση σε πλοίο της Stolt ανοικτά του Ντουμπάι και για ακόμη ένα περιστατικό παρενόχλησης πλοίου στην ίδια θαλάσσια ζώνη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ, τα πυρά φέρονται να κατευθύνθηκαν προς γαλλικό πλοίο και φορτηγό πλοίο υπό βρετανική σημαία, με τον ίδιο να γράφει χαρακτηριστικά: «Πυροβόλησε [σ.σ: το Ιράν] χθες στα Στενά του Ορμούζ – Μια ολοκληρωτική παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» και να σχολιάζει καυστικά: «Δεν ήταν και πολύ ωραίο, έτσι;».

Χαρακτήρισε, δε, «παράδοξη» την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, σημειώνοντας ότι «η αμερικανική αποκλειστική ζώνη τα έχει ήδη κλείσει». Η Τεχεράνη, από την άλλη, επιστρέφει τις μομφές, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραβίασε πρώτη την εκεχειρία, επιβάλλοντας τον ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο οι Φρουροί της Επανάσταση χαρακτηρίζουν ως «πειρατεία» και «θαλάσσια καταλήστευση».

Στη σχετική του ανάρτηση, ο Τραμπ δεν παρέλειψε, ακόμη, να αναφερθεί και στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ζημιώνεται περισσότερο. Έκανε λόγο για απώλειες της Τεχεράνης ύψους 500 εκατ. δολαρίων ημερησίως, σχολιάζοντας παράλληλα πως «οι ΗΠΑ δεν χάνουν τίποτα».

Μάλιστα, ανέφερε πως πολλά πλοία κατευθύνονται ήδη προς τις πολιτείες Τέξας, Λουιζιάνα και Αλάσκα για φόρτωση, «με τη συνδρομή του IRGC που θέλει πάντα να δείχνει τον σκληρό».

Κλείνοντας τη σχετική του ανάρτηση, ο Τραμπ έγραψε: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου», σχολιάζοντας ότι πρόκειται για κάτι που «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια από προηγούμενους προέδρους».

Όλα τα βλέμματα στο Ισλαμαμπάντ

Με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία, την ένταση στα Στενά του Ορμούζ και την οξεία ρητορική Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός την προσεχή Τετάρτη.

Όπως και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα η πακιστανική πρωτεύουσα έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε «φρούριο», με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας να έχουν ήδη αναπτυχθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Σήμερα (19/4), ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, δήλωσε αισιόδοξος για τη θετική έκβαση των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι η συμφωνία δεν είναι μακριά, αρκεί να παραταθεί η προσωρινή εκεχειρία, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να λυθούν ακανθώδη ζητήματα.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις, καθώς οι συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ – οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν εδώ και δεκαετίες – ολοκληρώθηκαν χωρίς τελική συμφωνία. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου έχει δηλώσει ότι υπήρξε πρόοδος, αλλά παρ’ όλα αυτά, «υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση μεταξύ μας», εξηγώντας πως στις «κόκκινες γραμμές» δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε κάποια κοινώς αποδεκτή συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ πρότειναν αναστολή κάθε ιρανικής πυρηνικής δραστηριότητας για 20 χρόνια, ενώ το Ιράν αντιπρότεινε πάγωμα διάρκειας τριών έως πέντε ετών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Με το βλέμμα στη συνάντηση, ο Τραμπ δεν σταματά να εξαπολύει απειλές κατά της Τεχεράνης. Στο ίδιο μήκος κύματος με την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δήλωσε στο Fox News ότι αυτή θα είναι η «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν να συνάψει συμφωνία, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει το «ίδιο λάθος» που είχε κάνει η κυβέρνηση Ομπάμα το 2015 υπογράφοντας μία συνολική συμφωνία για τα πυρηνικά.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα καταστραφεί», προειδοποίησε και πάλι ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί περαιτέρω καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Πέπλο μυστηρίου για τις διαπραγματευτικές ομάδες και τη συμμετοχή της Τεχεράνης

Θολό είναι το τοπίο σχετικά με τις αντιπροσωπείες που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, αλλά και σχετικά με το εάν τελικά το Ιράν θα στείλει τη δική του ομάδα στο Πακιστάν.

Ως προς την αμερικανική αποστολή, αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, θα ήταν ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Λίγο αργότερα ο ίδιος ο Τραμπ διέψευσε την πληροφορία και εξηγώντας την απόφασή του να μην στείλει τον Βανς είπε: «Είναι αποκλειστικά θέμα ασφάλειας [...] Ο Τζέι Ντι είναι εξαιρετικός». Τελικά, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η αμερικανική αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στο Πακιστάν με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η ιρανική ομάδα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η ίδια με τον προηγούμενο γύρο επαφών, περιλαμβάνοντας τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Το ίδιο δίκτυο αναφέρει, ακόμη, ότι οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε μια συμβολική κοινή ανακοίνωση για την παράταση της εκεχειρίας ήδη από την Τετάρτη, εφόσον οι συνομιλίες εξελιχθούν ομαλά. Σημειώνει, δε, πως σε επόμενο στάδιο - εάν οι συνομιλίες καρποφορήσουν - εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μετάβασης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισλαμαμπάντ και συνάντησής του με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, για την υπογραφή κοινής «Διακήρυξης του Ισλαμαμπάντ».

Ωστόσο, φαίνεται πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να φτάσουμε εκεί. Προς το παρόν, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι πιθανό να απέχει από την επικείμενη συνάντηση.

Τόσο το πρακτορείο Fars όσο και το κρατικό μέσο ενημέρωσης του Ιράν IRIB μετέδωσαν ότι η συμμετοχή της χώρας στις συνομιλίες δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τους Ιρανούς αξιωματούχους. Το Fars σημείωσε, πάντως, ότι η Τεχεράνη δεν εκτιμά πως η προοπτική των συνομιλιών θα είναι «ιδιαίτερα θετική», ιδίως από τη στιγμή που ο θαλάσσιος αποκλεισμός είναι ακόμη σε ισχύ. «Όσο συνεχίζεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, το Ιράν δεν θα εξετάσει καν το ενδεχόμενο δεύτερης συνάντησης στο Ισλαμαμπάντ», αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim προχώρησε ακόμη περισσότερο, αναφέροντας ότι «το Ιράν δεν έχει προς το παρόν σχέδιο να στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία».

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