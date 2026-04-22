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NYT: Ουκρανική πρόταση για «Donnyland» στο Ντονμπάς για να «γλυκάνουν» τον Τραμπ
Ειδήσεις
14:31 - 22 Απρ 2026

NYT: Ουκρανική πρόταση για «Donnyland» στο Ντονμπάς για να «γλυκάνουν» τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ουκρανοί διαπραγματευτές φέρεται να πρότειναν —με μισό χαμόγελο αλλά και πολιτική στόχευση— να δοθεί στην περιοχή του Ντονμπάς που προσπαθεί να καταλάβει η Ρωσία το όνομα «Donnyland», προς τιμήν του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The New York Times.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο τέσσερις ανώνυμες πηγές με γνώση των συνομιλιών, η ιδέα παρουσιάστηκε αρχικά κάπως χαριτολογώντας. Στόχος ήταν να «γλυκάνει» την αμερικανική πλευρά και να ενθαρρύνει την κυβέρνηση Τραμπ να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

Η πρόταση δείχνει πώς ορισμένες κυβερνήσεις δεν διστάζουν να επιστρατεύσουν ακόμα και λίγη… δημιουργική κολακεία για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της Ουάσιγκτον. Προς το παρόν, πάντως, το «Donnyland» παραμένει περισσότερο αστείο παρατσούκλι παρά επίσημος όρος, αφού δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα επίσημο έγγραφο.

Η επίμαχη περιοχή —περίπου 80 επί 65 χιλιόμετρα— εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι εκεί ζουν περίπου 190.000 άνθρωποι, αν και άλλες πηγές θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι αισθητά μικρότερος. Η εγγύτητα στο μέτωπο είναι τέτοια, που ακόμα και ο βασικός αυτοκινητόδρομος έχει καλυφθεί με δίχτυα για προστασία από ρωσικά drones.

Η Ουκρανία επιμένει ότι μπορεί να υπερασπιστεί την περιοχή και δεν σκοπεύει να την παραχωρήσει. Ωστόσο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αφήσει ανοιχτό τον Δεκέμβριο του 2025 ένα «παραθυράκι» για συμβιβασμούς, όπως η δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ή μιας ειδικής οικονομικής περιοχής με αμφίσημο καθεστώς.

Παρά ταύτα, οι συνομιλίες φαίνεται να «κόλλησαν» στα τέλη Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω της διαφωνίας για τα εδάφη — και ενώ η προσοχή της αμερικανικής πλευράς αποσπάστηκε από την κρίση με το Ιράν.

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