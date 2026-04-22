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Στις 27 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Ειδήσεις
14:14 - 22 Απρ 2026

Στις 27 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Reporter.gr Newsroom
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Την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Απριλίου, ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» (ntantades.gov.gr), για την υποβολή αιτήσεων, η οποία στην παρούσα φάση αφορά αποκλειστικά την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, όπως έκανε γνωστό σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός ανέφερε ότι στο επίσημο δίκτυο φροντίδας εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτήτριες, προσφέροντας ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να αλλάξουν επιμελητή εάν το επιθυμούν.

Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η κ. Μιχαηλίδου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αυστηρά κριτήρια ασφάλειας που διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος. Όπως εξήγησε, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μόνο εφόσον διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, ενώ η ένταξή τους προϋποθέτει τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ώστε η φροντίδα των παιδιών να παρέχεται με όρους ασφάλειας, υπευθυνότητας και πλήρους προστασίας.

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Όπως τόνισε η υπουργός, τα κριτήρια είναι ελαστικά και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Τέλος, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επεσήμανε, αξιοποιούνται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.

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