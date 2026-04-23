Αμερικανική ναυτική επίδειξη ισχύος στη Μέση Ανατολή: Τρίτο αεροπλανοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό

Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) αναμένεται να ενισχύσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Central Command (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της CENTCOM μέσω της πλατφόρμας X, το αεροπλανοφόρο επιχειρεί ήδη στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της διοίκησης, στο πλαίσιο της αναδιάταξης δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανάπτυξη του USS George H. W. Bush έρχεται να προστεθεί σε ήδη αυξημένη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ, καθώς στην περιοχή βρίσκονται επίσης το USS Gerald R. Ford (CVN-78) και το USS Abraham Lincoln (CVN-72), γεγονός που υπογραμμίζει την επιχειρησιακή ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.

Η παρουσία τριών αεροπλανοφόρων στην ίδια γεωγραφική ζώνη θεωρείται ένδειξη αυξημένης ετοιμότητας και επιτήρησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και γεμάτη προκλήσεις ασφαλείας.