Εκρηκτική αύξηση της ακραίας πείνας παγκοσμίως εν μέσω κατάρρευσης της χρηματοδότησης

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στα πιο καταστροφικά στάδια οξείας πείνας έχει εκτοξευθεί από το 2016, την ώρα που τα διαθέσιμα κονδύλια για την αντιμετώπισή της μειώνονται δραματικά, σύμφωνα με μεγάλη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (24/4).

Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στα πρόθυρα λιμού πέρυσι σε έξι χώρες και περιοχές, από μόλις 155.000 το 2016, σύμφωνα με την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση για τις Διατροφικές Κρίσεις που εκδίδουν ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ.

Ωστόσο, η χρηματοδότηση κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως σημειώνει το Politico.

Οι δαπάνες για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια που σχετίζονται με επισιτιστικές κρίσεις έχουν καταρρεύσει στα επίπεδα του 2016-2017, σε ένα περιβάλλον όπου η εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ μειώθηκε σχεδόν κατά 57% πέρυσι, ενώ σημαντικές περικοπές έγιναν και από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων. Η έκθεση σημειώνει ότι το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα οξείας πείνας έχει σχεδόν διπλασιαστεί την ίδια περίοδο.

«Η σοβαρή πείνα έχει διπλασιαστεί και λιμός έχει κηρυχθεί σε δύο περιοχές», δήλωσε η απερχόμενη εκτελεστική διευθύντρια του WFP, Σίντι Μακέιν. «Οι ίδιες χώρες παραμένουν παγιδευμένες σε έναν καταστροφικό κύκλο πείνας — που τροφοδοτείται από συγκρούσεις και επιδεινώνεται από την ανεπαρκή χρηματοδότηση».

Το WFP έχασε πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια και 6.000 θέσεις εργασίας πέρυσι, μετά τη διάλυση της USAID, της κύριας υπηρεσίας εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ, από την κυβέρνηση Τραμπ. Και άλλοι οργανισμοί του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του FAO, έχουν επίσης πληγεί σοβαρά.

Σε αυτό το πλαίσιο, 266 εκατομμύρια άνθρωποι σε 47 χώρες βίωσαν υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας το 2025. Η έκθεση προειδοποιεί ότι ο αριθμός αυτός πιθανότατα υποτιμά την πραγματική έκταση του προβλήματος, καθώς για 18 χώρες δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα — το χαμηλότερο επίπεδο κάλυψης εδώ και μια δεκαετία.

Για πρώτη φορά στη δεκαετή ιστορία της έκθεσης, λιμός επιβεβαιώθηκε ταυτόχρονα σε δύο περιοχές — στη Γάζα και στο Σουδάν — και στις δύο περιπτώσεις ως αποτέλεσμα συγκρούσεων και περιορισμένης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια.

«Ο λιμός συνδέεται άμεσα με τις συγκρούσεις», δήλωσε ο Ράιν Πόουλσεν, διευθυντής εκτάκτων αναγκών του FAO.

Οι συγκρούσεις αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα πείνας σε 19 χώρες, όπου περισσότεροι από 147 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα επισιτιστική βοήθεια — πάνω από το μισό του παγκόσμιου συνόλου.

Κοιτάζοντας μπροστά, η έκθεση προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ήδη διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές λιπασμάτων και ενέργειας, επιβαρύνοντας περαιτέρω χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές τροφίμων και βρίσκονταν ήδη σε κρίση πριν από την ένταση των συγκρούσεων.