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Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την διεθνή ενεργειακή κρίση
Επιχειρήσεις
14:01 - 24 Απρ 2026

Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την διεθνή ενεργειακή κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα όχι μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει την νέα ενεργειακή κρίση από καλύτερη θέση, αλλά και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που αναδύονται στο διεθνές περιβάλλον ώστε να αξιοποιήσει την συγκυρία και να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συζήτηση στο Delphi Economic Forum.

Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται σε μία θετική συγκυρία, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει την νέα κρίση από καλύτερη θέση σε σχέση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις ώστε να αποκομίσει οφέλη, καθώς βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και, παράλληλα, διαθέτει ισχυρή στρατιωτική επάρκεια.

Ο συνδυασμός των παραγόντων

Ο κ. Εξάρχου τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου από εθνικής πλευράς, καθώς δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει ανώτερες δυνατότητες εξοπλιστικών προμηθειών από τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την ουσιαστική δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου των ΗΠΑ στη χώρα μας, ενισχύει την γεωπολιτική θέση της χώρας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συγκυρία στο παρελθόν. Έτσι, σημείωσε ότι εάν ληφθεί υπόψη σε αυτούς τους συσχετισμούς ότι η ελληνική οικονομία παραμένει η πλέον αναπτυσσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρεται ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας ώστε η χώρα να αξιοποιήσει τη νέα κατάσταση.

Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης που έχει επιδείξει η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα του κάθετου διαδρόμου, που ενισχύει τις προσπάθειες της Αθήνας να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των επιδιώξεων των ΗΠΑ και της πολιτικής της Ε.Ε. Και τόνισε ότι για αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την νέα ενεργειακή κρίση.

Το φυσικό αέριο θα είναι ακριβότερο

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι εξ αιτίας των καταστροφών που έχουν υποστεί από τον πόλεμο οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Κατάρ, έχει προκληθεί σοβαρό ζήτημα τροφοδοσίας στη διεθνή αγορά. Και δεδομένου ότι ο Κατάρ αποτελεί τον βασικότερο προμηθευτή της Κίνας, εκτίμησε ότι το Πεκίνο θα στραφεί για την τροφοδοσία του στη Ρωσία, ένα ενδεχόμενο που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών του ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο ως γνωστόν έχει απαγορευθεί στην Ε.Ε.

Ανάγκη για εξασφάλιση ποσοτήτων

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade σημείωσε ότι το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει η Ευρώπη, είναι να διασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες φυσικού αερίου σε μακροχρόνια βάση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της, καθώς κινδυνεύει να πέσει θύμα αισχροκέρδειας. Και προέβλεψε ότι σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Ε. θα δοκιμαστεί ιδιαίτερα τον επερχόμενο χειμώνα, εάν έχει αφεθεί εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της αγοράς και τον πληθωρισμό εν μέσω σοβαρών προβλημάτων στη διεθνή προμήθεια αερίου. Ενώ σχολίασε ότι αυτό δεν θα είναι αποτέλεσμα της αλληλουχίας των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά ουσιαστικά της αδυναμίας της Ευρώπης να μιλήσει με ενιαία φωνή και ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Ε.Ε. ίσως κινηθεί όπως στην πανδημία

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα του ότι η νέα αυτή κατάσταση θα υποχρεώσει την Ε.Ε. να λάβει κεντρικές αποφάσεις για λογαριασμό όλων των κρατών – μελών, όπως έγινε με την πανδημία, κινητοποιώντας πόρους είτε μέσω ενός Ταμείου Ανάκαμψης είτε μέσω της έκδοσης Ευρωομολόγου ώστε να αντιμετωπιστούν οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

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