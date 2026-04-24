Στο χειρουργείο ο Λούλα ντα Σίλβα: Αφαίρεση καρκινώματος λίγους μήνες πριν τις εκλογές

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση δερματικής βλάβης στο τριχωτό της κεφαλής, λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο του Σάο Πάουλο και, σύμφωνα με τον καρδιολόγο του προέδρου, Ρομπέρτο Καλίλ Φίλιου, εξελίχθηκε ομαλά. Ο 80χρονος ηγέτης πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα από το Συρο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο, επιστρέφοντας στην καθημερινότητά του.

Η δερματολόγος Κριστίνια Αμπντάλα, που πραγματοποίησε την επέμβαση, διευκρίνισε ότι αφαιρέθηκε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το οποίο είχε εμφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες και αποδίδεται κυρίως σε παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η πλήρης επούλωση θα ολοκληρωθεί εντός περίπου ενός μήνα, διάστημα κατά το οποίο συνιστάται η προστασία της περιοχής, μεταξύ άλλων με τη χρήση καπέλου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος υποβλήθηκε και σε θεραπευτική αγωγή για τενοντίτιδα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.

Το τελευταίο διάστημα, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εμφανίζεται συστηματικά σε δημόσιες δραστηριότητες με έντονη φυσική άσκηση, επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που σχετίζονται με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του, ενόψει της υποψηφιότητάς του για μια τέταρτη προεδρική θητεία.

Στην εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για την υπόθεση απόπειρας πραξικοπήματος.