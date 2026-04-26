Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα - Διπλωματική κινητικότητα από Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι νικήτριες.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να γίνει τηλεφωνικά.

Ο Αραγτσί σε Ομάν, Πακιστάν και Μόσχα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συνεχίζει την περιοδεία του σε τρεις στρατηγικής σημασίας σταθμούς, καθώς από το Ομάν και το Πακιστάν μεταβαίνει εκ νέου στο Ισλαμαμπάντ, ενώ επόμενος προορισμός του είναι η Μόσχα, στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών επαφών για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Ιρανός αξιωματούχος είχε συνομιλίες στο Ομάν με τον σουλτάνο Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ, με επίκεντρο την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και τη διαμόρφωση ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Ο Αραγτσί φέρεται να υπογράμμισε την ανάγκη οι χώρες της περιοχής να αναλάβουν οι ίδιες την ευθύνη της σταθερότητας, απορρίπτοντας την εμπλοκή ξένων δυνάμεων.

Στη συνέχεια, ο Ιρανός υπουργός επέστρεψε στο Πακιστάν, όπου είχε ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους τις προηγούμενες ημέρες, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές». Το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στις έμμεσες επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί πλαίσιο διαλόγου.

Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Αραγτσί αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Μόσχα, όπου θα έχει επαφές για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον συντονισμό των θέσεων της Τεχεράνης με βασικούς διεθνείς συμμάχους της.

Σκληρή στάση από ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση της. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ακύρωσε την αποστολή Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν συνιστούν επαρκή βάση για συνέχιση ενός τόσο απαιτητικού διπλωματικού εγχειρήματος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις ιρανικές θέσεις «ανεπαρκείς», επισημαίνοντας ότι, παρότι υπήρξαν προτάσεις από την Τεχεράνη, αυτές «δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο».