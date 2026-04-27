ΝΑΤΟ: Πιθανό «φρένο» στις ετήσιες συνόδους λόγω γεωπολιτικών πιέσεων

Το ενδεχόμενο αλλαγών στη συχνότητα διεξαγωγής των συνόδων κορυφής εξετάζει το NATO, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, καθώς στο εσωτερικό της Συμμαχίας διατυπώνονται ανησυχίες για πιθανές πολιτικές εντάσεις, ιδίως σε σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρουν έξι πηγές, η Συμμαχία εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να σταματήσει τη διοργάνωση ετήσιων συνόδων, επιδιώκοντας να αποφύγει μια ενδεχομένως δύσκολη συνάντηση με τον Τραμπ κατά το τελευταίο έτος της θητείας του. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική σε κράτη-μέλη, κατηγορώντας τα ότι δεν συνεισφέρουν επαρκώς σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και σε εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν.

Αν και η συχνότητα των συνόδων κορυφής έχει διαφοροποιηθεί στα 77 χρόνια λειτουργίας του ΝΑΤΟ, από το 2021 και μετά οι ηγέτες των κρατών-μελών συναντώνται σε ετήσια βάση. Για φέτος, η σύνοδος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο και πέντε διπλωμάτες από χώρες της Συμμαχίας, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν πιο αραιό ρυθμό συναντήσεων. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η σύνοδος του 2027, που θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία, ενδέχεται να μετατεθεί για το φθινόπωρο, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί σύνοδος το 2028, χρονιά κατά την οποία θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Άλλος διπλωμάτης ανέφερε ότι ορισμένα κράτη-μέλη προτείνουν τη διεξαγωγή συνόδων κορυφής ανά διετία, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση μέχρι στιγμής. Τον τελικό λόγο αναμένεται να έχει ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι συναντήσεις σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θα συνεχιστούν κανονικά, υπογραμμίζοντας ότι, ανεξαρτήτως της συχνότητάς τους, οι σύμμαχοι θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται στενά για τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη συλλογική ασφάλεια.