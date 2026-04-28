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Τουρκία: Δεκάδες «προληπτικές» συλλήψεις ενόψει Πρωτομαγιάς
Ειδήσεις
15:46 - 28 Απρ 2026

Τουρκία: Δεκάδες «προληπτικές» συλλήψεις ενόψει Πρωτομαγιάς

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν σαράντα άτομα –μεταξύ τους δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και μέλη της αντιπολίτευσης– συνελήφθησαν σήμερα (28/4) στην Κωνσταντινούπολη, ενόψει των εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές.  

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πόλης γνωστοποίησε ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε βάρος 62 ατόμων, εκ των οποίων οι 46 «θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε επιθέσεις». Από αυτούς, 39 συνελήφθησαν τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και σε περιοχή του Κοτζαελί, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Η ένωση για την υπεράσπιση των δημοσιογράφων και των δικαιωμάτων MLSA κάνει λόγο για 46 συλλήψεις, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία ενός δικηγόρου, καθώς και στα γραφεία των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων Özgür Gelecek και Yeni Demokrasi.

Όπως αναφέρει η MLSA, επικαλούμενη τον δικηγόρο Σερχάτ Αλάν, στο σπίτι του οποίου έγινε έρευνα, του επιδείχθηκαν έγγραφα που αφορούν προφυλάκιση 46 ατόμων. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η υπόθεση έχει τεθεί σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για 24 ώρες, με περιορισμούς στην πρόσβαση των δικηγόρων.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, που αποτελεί την τρίτη πολιτική δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, κατήγγειλε ότι ήδη πριν την 1η Μαΐου βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις που στοχεύουν την αριστερά, τους σοσιαλιστές και φοιτητικές οργανώσεις.

«Πολλοί σύντροφοι έχουν τεθεί υπό κράτηση», ανέφερε το DEM, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη συρρίκνωση του χώρου της δημοκρατικής πολιτικής και προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να εντείνουν τις κοινωνικές εντάσεις.

Κάθε χρόνο, με αφορμή την Πρωτομαγιά, αναπτύσσεται ισχυρή αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, με αποκλεισμό μεγάλης περιοχής ήδη από το προηγούμενο βράδυ, ιδιαίτερα γύρω από την πλατεία Ταξίμ – έναν συμβολικό χώρο για κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες – η οποία παραμένει κλειστή για διαδηλώσεις, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Τον Μάιο του 2025, όταν οι κινητοποιήσεις είχαν μεταφερθεί στη συνοικία Καντίκιοϊ, στην ασιατική πλευρά της πόλης, είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 400 συλλήψεις.

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