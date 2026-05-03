Washington Post: «Καταρρέει» η δημοτικότητα Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τους Αμερικανούς να είναι γενικά δυσαρεστημένοι με την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, όσο και σε άλλα βασικά ζητήματα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με κοινή δημοσκόπηση των Washington Post, ABC News και Ipsos, η αποδοχή του Τραμπ σε οικονομικά ζητήματα, -τα οποία ήταν κρίσιμα για την πολιτική του επάνοδο το 2024-, έχει μειωθεί από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνεται, οι Αμερικανοί πολίτες αποδοκιμάζουν το χειρισμό της κατάστασης με το Ιράν από τον Τραμπ σε ποσοστό 66% έναντι 33%. Η αξιολόγησή του για την οικονομία έχει πέσει κατά επτά μονάδες, στο 34%, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, η αποδοχή της πολιτικής του για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού έχει μειωθεί κατά πέντε μονάδες στο 27%, ενώ η χαμηλότερη επίδοσή του αφορά τους ευρύτερους χειρισμούς του για το κόστος ζωής, με 23% να τους εγκρίνουν και 76% να τους αποδοκιμάζουν.

Συνολικά, η αποδοχή του Τραμπ βρίσκεται τώρα στο 37%, περίπου ίδια με το 39% του Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η αποδοκιμασία έχει φτάσει το 62%, το υψηλότερο επίπεδο των δύο θητειών του.

Ειδικότερα, μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, η αποδοχή του παραμένει σταθερή στο 85%, αλλά μεταξύ των ανεξάρτητων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς έχει πέσει στο χαμηλό 56%. Συνολικά, η αποδοχή του μεταξύ των ανεξάρτητων κυμαίνεται στο 25%.

Στον αντίποδα, ο Τραμπ λαμβάνει τις καλύτερες αξιολογήσεις για τη διαχείριση της μετανάστευσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (45% έγκριση και 54% αποδοκιμασία). Ωστόσο, και στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής οι επιδόσεις του συνολικά είναι χειρότερες, με 40% έγκριση και 59% αποδοκιμασία.

Διευρύνεται το προβάδισμα των Δημοκρατικών

Οι αδύναμες επιδόσεις του προέδρου θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη μικρή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πλέον απειλούν και την πλειοψηφία τους στη Γερουσία. Μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα πέντε μονάδων στο ποιο κόμμα προτιμούν για τη Βουλή, αυξημένο από δύο μονάδες το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο.

Το προβάδισμα των Δημοκρατικών αυξάνεται σε εννέα μονάδες μεταξύ όσων δηλώνουν απολύτως βέβαιοι ότι θα τους ψηφίσουν. Οι Δημοκρατικοί είναι επίσης πολύ πιο πιθανό να θεωρούν ότι η ψήφος αυτό το φθινόπωρο είναι πιο σημαντική από προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές (73% έναντι 52% των Ρεπουμπλικανών), σε αντίθεση με το 2022 όπου τα ποσοστά ήταν παρόμοια.

Το χάσμα στον ενθουσιασμό εξηγείται εν μέρει από τη διάσπαση στη βάση του Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικανοί που ταυτίζονται με το MAGA είναι πιο πιθανό (77%) να δηλώνουν βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν, σε σύγκριση με 59% των μη-MAGA Ρεπουμπλικανών. Αντίθετα, το 79% των Δημοκρατικών δηλώνει απολύτως βέβαιο ότι θα ψηφίσει.

Επίσης, υπάρχει διαφορά και στο πόσο σημαντικές θεωρούν τις εκλογές τα μέλη των δύο κομμάτων. Περίπου 6 στους 10 Δημοκρατικούς τις θεωρούν «πολύ πιο σημαντικές» από προηγούμενες, ενώ μόνο το 35% των Ρεπουμπλικανών συμφωνεί. Μεταξύ των MAGA Ρεπουμπλικανών το ποσοστό είναι 41%, ενώ στους μη-MAGA μόλις 20%.

Σημειώνεται ότι τα ευρήματα αυτά δεν αποτελούν ακριβείς προβλέψεις για το αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς υπάρχουν παράγοντες αβεβαιότητας, όπως οι συνεχιζόμενες μάχες για την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η φυλή δεν μπορεί να αποτελεί παράγοντα στον σχεδιασμό των περιφερειών, κάτι που πλήττει το Νόμο για τα Δικαιώματα Ψήφου και ενθαρρύνει ορισμένες Ρεπουμπλικανικές πολιτείες να επαναχαράξουν τα όρια προς όφελός τους.

Οι Δημοκρατικοί έχουν σημειώσει βελτίωση στην εμπιστοσύνη του κοινού σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα στην οικονομία. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει σχεδόν ισοπαλία: 34% εμπιστεύονται τους Ρεπουμπλικανούς και 33% τους Δημοκρατικούς. Το 2022, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν διψήφιο προβάδισμα.

Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στον πληθωρισμό, όπου πλέον υπάρχει ισοπαλία, ενώ το 2022 οι Ρεπουμπλικανοί είχαν σαφές προβάδισμα. Το πλεονέκτημά τους στη μετανάστευση έχει περιοριστεί σε πέντε μονάδες.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν μεγάλο προβάδισμα σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την εγκληματικότητα, ενώ οι Δημοκρατικοί προηγούνται στην υγεία, την εκπαίδευση και το κόστος ζωής.

Όπως τονίζεται, πολλοί Αμερικανοί δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται κανένα κόμμα σε βασικά ζητήματα: 23% για τη μετανάστευση, 27% για την οικονομία, 28% για το έγκλημα και 33% για τον πληθωρισμό. Το 51% δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μεταξύ όσων δεν έχουν σαφή κομματική προτίμηση, οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 49% έναντι 32%, αν και μόνο οι μισοί δηλώνουν βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν.

Ένα προειδοποιητικό σημάδι για τους Δημοκρατικούς είναι ότι το 53% των Αμερικανών θεωρεί το κόμμα «υπερβολικά φιλελεύθερο». Σχεδόν οι μισοί θεωρούν τους Ρεπουμπλικανούς «υπερβολικά συντηρητικούς». Ο Τραμπ θεωρείται υπερβολικά συντηρητικός από το 46%.

Ένα άλλο πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικανούς είναι η έλλειψη δημόσιας υποστήριξης για ορισμένες προεδρικές ενέργειες. Η πρόταση για κατάργηση του δικαιώματος ιθαγένειας λόγω γέννησης απορρίπτεται με σχεδόν 2 προς 1 (65% έναντι 33%).

Το 78% αντιτίθεται σε περικοπές χρηματοδότησης για ιατρική έρευνα, ενώ το 65% αντιτίθεται στην αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού από 1 σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 59% αντιτίθεται στην κατάργηση προσωρινού νομικού καθεστώτος μεταναστών.

Παρά ταύτα, το 65% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι το κόμμα πρέπει να ακολουθεί τον Τραμπ.

Παρ' όλα αυτά, αυξάνεται το ποσοστό όσων αμφισβητούν τη διανοητική του επάρκεια: 59% θεωρούν ότι δεν έχει την απαραίτητη διαύγεια και 55% ότι δεν είναι σε επαρκή φυσική κατάσταση.

Το 71% θεωρεί ότι δεν είναι έντιμος και αξιόπιστος, σχεδόν 67% ότι δεν εξετάζει προσεκτικά τις αποφάσεις και 54% ότι δεν είναι ισχυρός ηγέτης.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης λαμβάνουν επίσης χαμηλές αξιολογήσεις: ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ( Υπουργός Υγείας), ο Κας Πατέλ (FBI), ο Πιτ Χέγκσεθ (Άμυνας), ο Τζέι Ντι Βανς (Αντιπρόεδρος) και ο Μάρκο Ρούμπιο (Εξωτερικών) έχουν όλοι αρνητικά ισοζύγια.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, έχει την καλύτερη επίδοση με θετικό ισοζύγιο επτά μονάδων.