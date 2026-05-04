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Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν εκεχειρία αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες και με απειλές
Ειδήσεις
21:20 - 04 Μάι 2026

Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν εκεχειρία αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες και με απειλές

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία, η οποία θα ισχύσει στις 8 και 9 Μαΐου, με αφορμή τους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, γνωστοποίησε ότι θα θέσει σε ισχύ καθεστώς εκεχειρίας από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου. 

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, η εκεχειρία αποσκοπεί στην τιμή της επετείου της νίκης του σοβιετικού λαού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από αυστηρή προειδοποίηση, καθώς η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε απόπειρα διατάραξης των εορτασμών από την ουκρανική πλευρά θα οδηγήσει σε μαζικά αντίποινα, ακόμη και με πυραυλικά πλήγματα στο κέντρο του Κιέβου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός, παρά τους ισχυρισμούς που διακινούνται σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζει ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε “επετειακή” εκδήλωση», με σαφή αιχμή προς τις προετοιμασίες για την παρέλαση στη Μόσχα. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι θα θέσει σε ισχύ καθεστώς εκεχειρίας από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε «είναι εφικτό να επικρατήσει σιωπή στα μέτωπα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ενεργήσει «με αμοιβαιότητα» από εκείνη τη στιγμή και κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να προχωρήσει σε «πραγματικά βήματα» για τον τερματισμό του πολέμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 22:40
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