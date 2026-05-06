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Ράλι στα ομόλογα με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις
16:38 - 06 Μάι 2026

Ράλι στα ομόλογα με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Τα παγκόσμια ομόλογα κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι εκτιμήσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν οδήγησαν σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μειώνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων λόγω χαμηλότερων πληθωριστικών πιέσεων.  

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου σημείωσε πτώση έως και 9 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 4,34%, ενώ η αντίστοιχη γερμανική υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης. Ισχυρότερη άνοδο κατέγραψαν τα βρετανικά ομόλογα (gilts), με την απόδοση του 30ετούς να απομακρύνεται από τα υψηλότερα επίπεδα που είχε φτάσει από το 1998. Οι επενδυτές περιόρισαν τα στοιχήματα για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve και τις μεγάλες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά.

Η ενίσχυση των ομολόγων ακολούθησε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε ένα σύντομο μνημόνιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και επισημαίνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία και αναμένεται η απάντηση του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι βρετανικές αγορές χρέους έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η εξάρτηση της Ηνωμένο Βασίλειο από εισαγόμενη ενέργεια την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης λόγω των αυξημένων τιμών πετρελαίου. Επιπλέον, οι επικείμενες τοπικές εκλογές επιτείνουν την πολιτική αβεβαιότητα, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να βρίσκεται υπό πίεση.

Μια ενδεχόμενη σταθερή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει τις οικονομικές προοπτικές για τον Στάρμερ, σύμφωνα με τον Νίκολας Τρίντεϊντ της BNP Paribas Asset Management.

«Εάν η σύγκρουση επιλυθεί πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BOE), τότε πιστεύω ότι ενδεχομένως η κεντρική τράπεζα να κρατήσει στάση αναμονής για ολόκληρο το 2026», δήλωσε. Ο ίδιος διατηρεί βραχυπρόθεσμες θέσεις σε βρετανικά ομόλογα, τα οποία, όπως εκτιμά, λειτουργούν ως «ασπίδα» απέναντι στον πολιτικό θόρυβο ενόψει των εκλογών.

Από την πλευρά της, η Πούτζα Κούμρα, στρατηγική αναλύτρια επιτοκίων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στην Toronto-Dominion Bank, προτείνει την αγορά 10ετών gilts στα τρέχοντα επίπεδα, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος του κινδύνου που σχετίζεται με τις τοπικές εκλογές έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο καταγράφει πτώση για δεύτερη διαδοχική ημέρα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «Μεγάλη Πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνα, Γουάνγκ Γι, κάλεσε την Τεχεράνη να συνεχίσει τις συνομιλίες με στόχο μια διαρκή ανακωχή, στο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο.

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