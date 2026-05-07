Νότια Κορέα: Παρατείνει το «μπλόκο» στην αποθεματοποίηση πετρελαίου λόγω Μέσης Ανατολής

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη δύο μήνες το μέτρο απαγόρευσης αποθεματοποίησης πετρελαϊκών προϊόντων, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν-τσεολ, επισημαίνοντας ότι η Σεούλ παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αποφυγή φαινομένων κερδοσκοπίας και στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων.

Η απαγόρευση είχε επιβληθεί αρχικά τον Μάρτιο ως προσωρινό μέτρο, με στόχο τον περιορισμό αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη διασφάλιση επαρκούς προσφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, το συγκεκριμένο μέτρο επρόκειτο να λήξει την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η κυβέρνηση επέλεξε να το διατηρήσει σε ισχύ, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τους κινδύνους που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές ροές.