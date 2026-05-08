Βρετανία: Ανεβαίνει η στερλίνα μετά τη δήλωση Στάρμερ ότι δεν παραιτείται

Η στερλίνα και τα βρετανικά κρατικά ομόλογα σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή (8/5), αφού ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, παρά τις βαριές απώλειες που υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Reuters, οι Εργατικοί του Στάρμερ έχασαν σημαντική στήριξη στις περιοχές όπου ανακοινώθηκαν αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η καταμέτρηση συνεχιζόταν και την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, το ακροδεξιό και λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, -πρωτεργάτης της εκστρατείας υπέρ του Brexit-, αναδείχθηκε μέχρι στιγμής ο μεγάλος κερδισμένος, κατακτώντας περισσότερες από 350 έδρες σε τοπικά συμβούλια στην Αγγλία.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι, αν ο Στάρμερ αναγκαζόταν να αποχωρήσει από την εξουσία, ένας νέος, πιο αριστερός ηγέτης των Εργατικών θα μπορούσε να αυξήσει τον δημόσιο δανεισμό.

Η στερλίνα κατέγραφε τελευταία άνοδο 0,5% στα 1,362 δολάρια, ενώ ενισχύθηκε κατά 0,1% και έναντι του ευρώ.

Παράλληλα, η απόδοση του βρετανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου (gilt) -που θεωρείται δείκτης του κόστους κρατικού δανεισμού- υπεραπέδιδε σε σχέση με τις παγκόσμιες αγορές και είχε υποχωρήσει κατά 5 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές.

Αναλυτές και επενδυτές δήλωσαν ότι ήταν ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος των αποτελεσμάτων, όμως η δέσμευση του Στάρμερ να παραμείνει στην ηγεσία καθησύχασε κάπως τις αγορές.

«Νομίζω ότι πρόκειται για ένα αρχικό ράλι ανακούφισης», δήλωσε ο Λόιντ Χάρις, επικεφαλής σταθερού εισοδήματος στην Premier Miton Investors. «Αλλά τελικά πιστεύω ότι τα “πυροτεχνήματα” δεν έχουν ακόμη έρθει».

«Θα έλεγα ότι είναι ένα μικρό καθαρό θετικό για τα gilts το γεγονός ότι οι Πράσινοι δεν τα πήγαν καλύτερα», πρόσθεσε ο Χάρις, σημειώνοντας ότι αυτό μειώνει τις πιθανότητες το αριστερό κόμμα - το οποίο πιθανότατα θα αύξανε τις δημόσιες δαπάνες - να κερδίσει μια γενική εκλογική αναμέτρηση.

Ο βρετανικός χρηματιστηριακός δείκτης FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,5%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν λόγω ανησυχιών για την εύθραυστη εκεχειρία με το Ιράν, ωστόσο σημείωσε ελαφρώς καλύτερη πορεία από τις ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές μετοχών.

Οι επενδυτές αναμένουν αμφισβήτηση της ηγεσίας

Οι βρετανικές αγορές ήταν νευρικές ενόψει των τοπικών εκλογών, καθώς ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι οι πιθανότεροι αντικαταστάτες του Στάρμερ θα μετακινούσαν το Εργατικό Κόμμα πιο αριστερά και θα αύξαναν τις δαπάνες, εντείνοντας έτσι τις πιέσεις στα κρατικά ομόλογα.

«Δεν πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε από τις εναλλακτικές λύσεις αντί του Στάρμερ θα ήταν θετική για τη στερλίνα», δήλωσε ο Νικ Ρις, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Monex Europe.

«Η Άντζελα Ρέινερ, που βρίσκεται ξεκάθαρα στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, θα τρόμαζε τις αγορές ομολόγων, όπως πιθανότατα και ο Άντι Μπέρναμ», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δύο πολιτικούς των Εργατικών που συχνά αναφέρονται ως πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας απέναντι στον Στάρμερ.

Επισημαίνεται ότι οι αποδόσεις των 10ετών βρετανικών ομολόγων έχουν κινηθεί σε υψηλά 18 ετών τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων έφτασαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998.

Η Λάλε Ακόνερ, παγκόσμια αναλύτρια αγορών στην eToro, δήλωσε ότι τα βρετανικά ομόλογα θα μπορούσαν να δεχθούν νέο κύμα πωλήσεων αν εμφανιστούν αξιόπιστες προκλήσεις για την ηγεσία του Στάρμερ.

«Το ζήτημα για την αγορά είναι αν αυτό απειλεί τη δημοσιονομική αξιοπιστία», είπε. «Μέχρι στιγμής, όχι. Η ηγεσία έχει αποδυναμωθεί, αλλά δεν φαίνεται ξεκάθαρα να κινδυνεύει με εξαναγκασμό σε αποχώρηση».

Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε ελαφρώς την Παρασκευή έναντι ενός εύρους νομισμάτων, καθώς οι αγορές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει.