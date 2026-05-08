ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
BofA: Βλέπει νέα υποαπόδοση για τις ευρωπαϊκές αγορές και κίνδυνο πτώσης 15%
Χρηματιστήρια
14:14 - 08 Μάι 2026

BofA: Βλέπει νέα υποαπόδοση για τις ευρωπαϊκές αγορές και κίνδυνο πτώσης 15%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη στις γεωπολιτικές αναταράξεις της Μέσης Ανατολής, με την Bank of America να εκτιμά πως ακόμη και μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν δύσκολα θα ανατρέψει τη συνεχιζόμενη υποαπόδοση των ευρωπαϊκών αγορών. Σε νέα ανάλυση στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές μετοχές, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί αρνητική στάση για τον δείκτη Stoxx 600 και παραμένει underweight στις ευρωπαϊκές μετοχές σε σχέση με τις παγκόσμιες αγορές.

Σύμφωνα με την BofA, η Ευρώπη αποδείχθηκε η περιοχή με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στον πόλεμο με το Ιράν, εξαιτίας της εξάρτησής της από εισαγόμενη ενέργεια και της υψηλής συμμετοχής του ενεργειακού κόστους στο καταναλωτικό της καλάθι. Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν σημαντικά έναντι των διεθνών αγορών, με την υποαπόδοση να φτάνει το 7%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν το αισιόδοξο αφήγημα που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος γύρω από τη δημοσιονομική επέκταση της Γερμανίας και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη.

Η τράπεζα σημειώνει πως ακόμη και στο βασικό της σενάριο, που προβλέπει συμφωνία αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος Μαΐου, οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Η Brent εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα λόγω ζημιών στην παραγωγή και ανάγκης αναπλήρωσης αποθεμάτων. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας και σε πτώση του PMI της Ευρωζώνης προς τις 45 μονάδες.

Παράλληλα, η BofA βλέπει επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών στην Ευρωζώνη, γεγονός που θυμίζει την πίεση που είχε ασκηθεί στην οικονομία το 2022. Η εκτίμηση των οικονομολόγων της τράπεζας για νέα αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ μέσα στο καλοκαίρι θεωρείται πιθανό να ενισχύσει περαιτέρω τις πιέσεις στην ανάπτυξη, τη στιγμή που οι ΗΠΑ εμφανίζουν πιο ανθεκτική εικόνα τόσο σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας όσο και εταιρικών κερδών.

Η BofA εκτιμά πως οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν να αποτιμώνται σαν να προεξοφλούν ένα πιο αισιόδοξο μακροοικονομικό σενάριο, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης. Όπως σημειώνει, αν επιβεβαιωθεί περαιτέρω αποδυνάμωση των οικονομικών δεδομένων, οι ευρωπαϊκές μετοχές θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με πτώση της τάξης του 15%.

Σε επίπεδο κλάδων, η τράπεζα παραμένει αρνητική για τις κυκλικές μετοχές και ιδιαίτερα για τις τράπεζες, θεωρώντας ότι οι αυξημένοι κίνδυνοι και η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα οδηγήσουν σε άνοδο των risk premia. Αντίθετα, βλέπει καλύτερες προοπτικές για αμυντικούς κλάδους όπως τα τρόφιμα και ποτά, ενώ διατηρεί θετική στάση για τον ευρωπαϊκό κλάδο λογισμικού, ο οποίος – όπως αναφέρει – δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί μετά τις πιέσεις που δέχθηκε λόγω των φόβων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: «Nein» στο αφορολόγητο μπόνους 1.000€ - Σταματά το μέτρο στη Bundesrat
Ειδήσεις

Γερμανία: «Nein» στο αφορολόγητο μπόνους 1.000€ - Σταματά το μέτρο στη Bundesrat

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Bitcoin: Νέα νευρικότητα στις αγορές, αλλά οι επενδυτές βλέπουν άνοδο
Νομίσματα

Bitcoin: Νέα νευρικότητα στις αγορές, αλλά οι επενδυτές βλέπουν άνοδο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή
Ειδήσεις

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ