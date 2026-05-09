Συναγερμός για τον Χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο – Μαζικός επαναπατρισμός επιβατών

Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροσκάφη για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Τενερίφη, το οποίο επλήγη από έξαρση Χανταϊού, ανακοίνωσε το Σάββατο η Ισπανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει επίσης δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στη Μαδρίτη.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία οργανώνουν πτήσεις και εναλλακτικά σχέδια μεταφοράς για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. που δεν διαθέτουν δικά τους μέσα αερομεταφοράς, όπως αναφέρει το Politico.

Ο Χανταϊός είναι ασθένεια που μεταδίδεται συνήθως από μολυσμένα τρωκτικά. Μέχρι την Παρασκευή είχαν καταγραφεί συνολικά έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μιας παραλλαγής του ιού — γνωστής ως υποτύπου «Andes» — που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο, καθώς και δύο πιθανά περιστατικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Ο υπότυπος Andes είναι η μοναδική γνωστή μορφή του ιού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο ΠΟΥ επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες ότι η έξαρση δεν αναμένεται να εξελιχθεί σε παγκόσμια υγειονομική κρίση αντίστοιχη με την Covid-19. Ωστόσο, η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius να φτάσει στην Τενερίφη προκάλεσε αντιδράσεις, ακόμη και από τοπικούς ηγέτες των Καναρίων Νήσων.

Το πλοίο θα αγκυροβολήσει ανοιχτά της Τενερίφης χωρίς να δέσει στο λιμάνι. Οι επιβάτες θα μεταφερθούν με φέρι στο βιομηχανικό λιμάνι της Γκραναντίγια και στη συνέχεια, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, θα επιβιβαστούν σε «σφραγισμένα και φυλασσόμενα οχήματα, μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου», προτού επαναπατριστούν απευθείας στις χώρες τους.

Ο Γκεμπρεγέσους αναμένεται να ταξιδέψει στην Τενερίφη μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας της Ισπανίας για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε μήνυμα προς τους κατοίκους της Τενερίφης, αναγνωρίζοντας τους φόβους τους αλλά τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για μια νέα Covid».

«Ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον Χανταϊό παραμένει χαμηλός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι επιθυμεί να «σταθεί στο πλευρό των υγειονομικών, του προσωπικού του λιμανιού και των αξιωματούχων που διαχειρίζονται την επιχείρηση, αλλά και να αποτίσει προσωπικά φόρο τιμής σε ένα νησί που αντιμετώπισε μια δύσκολη κατάσταση με αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και ανθρωπιά».

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