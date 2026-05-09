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Το Εθνικό Αστεροσκοπείο «ακούει» τους Metallica: Σεισμογράφοι καταγράφουν τις δονήσεις από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Πηγή: Facebook/Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών
Magazino
20:00 - 09 Μάι 2026

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο «ακούει» τους Metallica: Σεισμογράφοι καταγράφουν τις δονήσεις από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Reporter.gr Newsroom
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Μια διαφορετική επιστημονική «παρακολούθηση» πραγματοποιεί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με αφορμή τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, επιχειρώντας να καταγράψει εάν η ενέργεια δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Όπως αναφέρει το Αστεροσκοπείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικός σεισμογράφος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, εξετάζοντας το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» — των ασθενών σεισμικών δονήσεων που δημιουργούνται από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση του κοινού σε μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις.

Το φαινόμενο έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες διεθνώς, όπου τα άλματα, ο ρυθμός και η ένταση χιλιάδων θεατών άφησαν το δικό τους «σεισμικό αποτύπωμα», ανιχνεύσιμο ακόμη και από επιστημονικά όργανα υψηλής ευαισθησίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η αποψινή εμφάνιση των Metallica αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την καταγραφή αντίστοιχων δεδομένων και στην Ελλάδα, καθώς η μεγάλη προσέλευση θεατών μπορεί να δημιουργήσει ασθενείς αλλά μετρήσιμες δονήσεις στο υπέδαφος της περιοχής.

Η καταγραφή πραγματοποιείται μέσω του συστήματος realtime seismic monitoring του Ινστιτούτου. (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Με χιουμοριστική διάθεση, η ανάρτηση κλείνει με το ερώτημα: «Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά μια άτυπη «σεισμική μονομαχία» ανάμεσα στους δύο θρύλους της heavy metal σκηνής.

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