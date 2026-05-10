Κίνα: Εκρηκτική άνοδος στον ναυπηγικό τομέα – Κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά

Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου, η κινεζική ναυπηγική παραγωγή ανήλθε σε 15,68 εκατομμύρια τόνους νεκρού βάρους (DWT), σημειώνοντας αύξηση 46% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 57,3% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής, καταδεικνύοντας την ηγετική θέση της χώρας στον κλάδο.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των νέων παραγγελιών, οι οποίες έφτασαν τα 59,53 εκατομμύρια DWT, με εκρηκτική αύξηση 195,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 84,9% της παγκόσμιας αγοράς νέων ναυπηγήσεων.
Την ίδια στιγμή, στα τέλη Μαρτίου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στον κλάδο διαμορφώθηκε στα 322,3 εκατομμύρια DWT, αυξημένο κατά 43,6% σε ετήσια βάση, καλύπτοντας το 69,8% του παγκόσμιου συνόλου.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας και την εδραίωση της κυριαρχίας της στις διεθνείς θαλάσσιες κατασκευές.