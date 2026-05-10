Κίνα: Εκρηκτική άνοδος στον ναυπηγικό τομέα – Κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε ο ναυπηγικός τομέας της Κίνας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της χώρας στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 9 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου, η κινεζική ναυπηγική παραγωγή ανήλθε σε 15,68 εκατομμύρια τόνους νεκρού βάρους (DWT), σημειώνοντας αύξηση 46% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 57,3% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής, καταδεικνύοντας την ηγετική θέση της χώρας στον κλάδο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των νέων παραγγελιών, οι οποίες έφτασαν τα 59,53 εκατομμύρια DWT, με εκρηκτική αύξηση 195,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 84,9% της παγκόσμιας αγοράς νέων ναυπηγήσεων.

Την ίδια στιγμή, στα τέλη Μαρτίου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στον κλάδο διαμορφώθηκε στα 322,3 εκατομμύρια DWT, αυξημένο κατά 43,6% σε ετήσια βάση, καλύπτοντας το 69,8% του παγκόσμιου συνόλου.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας και την εδραίωση της κυριαρχίας της στις διεθνείς θαλάσσιες κατασκευές.