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Στα €196,5 δισ. ο νέος δανεισμός της Γερμανίας: Άμυνα και ύφεση πιέζουν το Βερολίνο
Ειδήσεις
21:20 - 10 Μάι 2026

Στα €196,5 δισ. ο νέος δανεισμός της Γερμανίας: Άμυνα και ύφεση πιέζουν το Βερολίνο

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού για το 2027, επανέρχοντας – για πρώτη φορά από το 2023 – σε ένα πιο κανονικό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα. Το προσχέδιο αποτυπώνει σημαντικά αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες, σε ένα περιβάλλον όπου οι αμυντικές δαπάνες και οι οικονομικές πιέσεις αναδιαμορφώνουν τις προτεραιότητες του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καθαρές ανάγκες χρηματοδότησης για το 2027 ανέρχονται σε 196,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 4,3% του γερμανικού ΑΕΠ. Το επίπεδο αυτό είναι αυξημένο κατά περίπου 15 δισ. ευρώ σε σχέση με τον σχεδιασμό του 2026 και κατά 23 δισ. ευρώ υψηλότερο από τις προηγούμενες μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις.

Αναλύσεις τραπεζικών οίκων, όπως της BofA Global Research, αποδίδουν περίπου το ήμισυ της αύξησης στις ενισχυμένες αμυντικές δαπάνες, ενώ το υπόλοιπο συνδέεται με την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι η Γερμανία επιταχύνει την πορεία της προς την επίτευξη στόχου αμυντικών δαπανών που προσεγγίζει το 3,5% έως το 2029.

Παρά την ανοδική πορεία των δανειακών αναγκών, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μεγαλύτερη μεταβολή στον καθαρό δανεισμό έχει ήδη καταγραφεί στο διάστημα 2025–2026, γεγονός που περιορίζει εν μέρει τη μελλοντική επίδραση των νέων προβλέψεων στις αγορές.

Στο εσωτερικό της δημοσιονομικής πολιτικής, το Βερολίνο φαίνεται να στρέφεται σταδιακά προς μέτρα συγκράτησης. Ένα εκτιμώμενο κενό περίπου 20 δισ. ευρώ για το 2027 παραμένει ακόμη προς κάλυψη, με την κυβέρνηση να εξετάζει παρεμβάσεις όπως περικοπές σε υπουργικά κονδύλια, την επιβολή φόρου στο πλαστικό και μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας και συντάξεων.

Οι αναλυτές της BofA σημειώνουν ότι η επιβράδυνση της οικονομίας και οι θεσμικοί περιορισμοί του «φρένου χρέους» οδηγούν σε μια πιο σύνθετη δημοσιονομική εξισορρόπηση, καθώς η κυβέρνηση καλείται να συνδυάσει αυξημένες δαπάνες με ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής.

Στις αγορές, ο αντίκτυπος θεωρείται προς το παρόν περιορισμένος, με τις εκδόσεις χρέους να έχουν σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί. Ωστόσο, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, τις οποίες ορισμένοι αναλυτές θεωρούν υποτιμημένες, στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυναμική των γερμανικών ομολόγων στο επόμενο διάστημα.

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