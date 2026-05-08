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Ράλι στη Wall Street: «Έσπασε» το φράγμα των 20.000 ο Nasdaq, νέο ρεκόρ για τον S&amp;P 500
Χρηματιστήρια
23:25 - 08 Μάι 2026

Ράλι στη Wall Street: «Έσπασε» το φράγμα των 20.000 ο Nasdaq, νέο ρεκόρ για τον S&P 500

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές στη Wall Street την Παρασκευή (8/5) με ώθηση από τα καλύτερα των αναμενόμενων στοιχεία απασχόλησης και ενώ η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στην ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τερματισμό του πολέμου.  

Στα «πράσινα», λοιπόν, το ταμπλό, με τον S&P 500 να τερματίζει στις 7.396,79 μονάδες με άνοδο 0,81%, τον Dow Jones να κλείνει με +0,02% στις 49.609,04 μονάδες και τον Nasdaq να «πιάνει» για πρώτη φορά τις 26.247,08 μονάδες με κέρδη της τάξης του 1,71%.

Σημειώνεται πως τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq έφτασαν σε νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά.

Μετά από την σημερινή κερδοφόρα συνεδρίαση οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκληρώνουν την εβδομάδα με κέρδη, με φόρα κυρίως από τα εταιρικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, τα θετικά αποτελέσματα στον τεχνολογικό κλάδο οδήγησαν τον Nasdaq σε άνοδο περίπου 4% για την εβδομάδα. Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο περίπου 2%, καταφέρνοντας να μείνει για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα στα «πράσινα», ενώ ο Dow Jones υστερεί με εβδομαδιαία άνοδο μόλις 0,2%.

Το κλίμα στην αγορά ενισχύθηκε και από τα θετικά στοιχεία για την απασχόληση, με την έκθεση για τις θέσεις εργασίας να δείχνει αύξηση κατά 115.000 τον Απρίλιο, περισσότερο από τις 55.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Την ίδια ώρα η ανεργία διατηρήθηκε στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

Επιφυλάξεις για τη συνέχιση της ανόδου

Ο Keith Buchanan, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments, εμφανίζεται επιφυλακτικός για τη συνέχιση της ανόδου της αγοράς, ειδικά λόγω της εξάρτησης από την αισιοδοξία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό έχει τροφοδοτήσει ράλι σε μετοχές ημιαγωγών, με τις Micron Technology και Sandisk να εκτοξεύονται περίπου 13% η καθεμία σήμερα και να καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο 35% και 27% αντίστοιχα.

«Η αγορά διαπραγματεύεται σε αποτιμήσεις που δεν αποτυπώνουν τον κίνδυνο που υπάρχει», δήλωσε ο Buchanan, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να παραταθεί περισσότερο από το αναμενόμενο και στις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στους καταναλωτές.

«Είναι μια ιστορία γύρω από τις δαπάνες στην AI και τις επιπτώσεις τους – και στα κέρδη επίσης – που ουσιαστικά στηρίζουν μια οικονομία η οποία, χωρίς αυτές τις δαπάνες και την αισιοδοξία, θα ήταν μάλλον αρκετά υποτονική», προσέθεσε.

Ημερήσια κέρδη, αλλά εβδομαδιαία πτώση στο πετρέλαιο

Τα συμβόλαια του πετρελαίου Brent σημείωσαν ενδοσυνεδριακή άνοδο έως και 3% την Παρασκευή (8/5), μετά τη νέα ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο σε επίπεδο εβδομάδας, κλείνουν με πτώση περίπου 6% αμφότερα.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια του Brent ολοκληρώνουν την εβδομάδα γύρω στα 101,09 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,04 δολαρίων ή 1,02%, και τα συμβόλαια του WTI κλείνουν με άνοδο 0,61% στα 95,3 δολάρια το βαρέλι.

«Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας σημαντικής εξέλιξης στις διαπραγματεύσεις ή στο κατώφλι μιας ανανέωσης των συγκρούσεων. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση», σημείωσε ο John Kilduff της Again Capital, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης, μετά από αναφορές των ιρανικών κρατικών ΜΜΕ ότι η Τεχεράνη εξετάζει μηνύματα από τις ΗΠΑ που παραδόθηκαν μέσω πακιστανικών μεσολαβητών.

«Υπάρχει μια αίσθηση στην αγορά ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και θα περάσουμε στην επόμενη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 ημέρες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν», είπε ακόμη.

«Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει η απάντηση. Ελπίζουμε να είναι κάτι που θα μας οδηγήσει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγματεύσεων», δήλωσε από την πλευρά του ο Μάρκ Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στη Ρώμη σήμερα. Εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ.

«Κερδισμένος» ο χρυσός

Κέρδη άνω του 2% στην εβδομάδα σημείωσε ο χρυσός καθώς η αισιοδοξία για ένα ενδεχόμενο τέλος στη σύγκρουση με το Ιράν μετριάζει ελαφρώς τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια.

Το βράδυ της Παρασκευής (8/5), η τιμή spot σημείωνε άνοδο 0,7% στα 4.719,68 δολάρια ανά ουγγιά, με τα κέρδη στην εβδομάδα να διαμορφώνονται στο 2,3%.

Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά συμβόλαια του χρυσού κερδίζουν 0,4% στα 4.730,70 δολάρια.

«Ο χρυσός διαπραγματεύεται ως περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου (risk asset) παρά ως ασφαλές καταφύγιο και η ανάκαμψή του συνδέεται με τις προοπτικές αποκλιμάκωσης στο Ιράν. Με τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν, βλέπουμε τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed να αυξάνονται μελλοντικά», δήλωσε ο David Meger, της High Ridge Futures.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 23:27
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