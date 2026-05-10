Επίθεση Τραμπ σε Ομπάμα και Μπάιντεν: To Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 47 χρόνια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα, ιδιαίτερα επιθετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρέφοντας τα πυρά του κατά των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, αλλά και κατά του Ιράν, σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης έντασης γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επανέφερε κατηγορίες για τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη τις τελευταίες δεκαετίες, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «εκμεταλλεύτηκε» τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, ενώ εξαπέλυσε βαριούς χαρακτηρισμούς για τον Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο κατηγόρησε για πολιτική που ενίσχυσε την ιρανική πλευρά. Παράλληλα, αναφέρθηκε επικριτικά και στον Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκάλεσε «αδύναμο», επεκτείνοντας τη ρητορική σύγκριση μεταξύ των τριών προεδριών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν είχε επανειλημμένα καθυστερήσει τις εξελίξεις στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μια μακρά περίοδο έντασης και συγκρούσεων. Σε έντονο τόνο, σημείωσε ότι η σημερινή αμερικανική διοίκηση δεν θα επιτρέψει την επανάληψη ανάλογων πρακτικών, αφήνοντας αιχμές για αλλαγή στάσης απέναντι στην Τεχεράνη.

Πιο αναλυτικά ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτηση του: ««Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (αναβολή, αναβολή, αναβολή), και τελικά αποζημιώθηκε όταν έγινε πρόεδρος ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα. Δεν ήταν μόνο καλός μαζί τους, ήταν και σπουδαίος πηγαίνοντας με το πλευρό τους, εγκαταλείποντας το Ιρσαήλ και όλους τους άλλους συμμάχους και δίνοντας στο Ιράν μία σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, τα οποία πετούσαν στην Τεχεράνη και τους παραδόθηκαν σε ασημένιο πιάτο.

Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ, άδειασε. Ήταν τόσα πολλά τα χρήματα, που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί τόσα χρήματα και δεν θα ξαναδούν ποτέ. Τα έβγαλαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και σακίδια και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να΄ πιστέψουν την τύχη τους.

Τελικά βρήκαν το μεγαλύτερο κορόιδο από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου προέδρου. Ήταν μία καταστροφή ως ηγέτης μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν.

Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας χτυπούν με το χέρι, μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στον δρόμο, καταστρέφουν τις διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφανίζουν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας. Τώρα είναι ξανά μεγάλη. Δεν θα γελούν πια».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση ότι η Τεχεράνη απάντησε στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός μέσω διαμεσολαβητικών καναλιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιρανική πλευρά δεν απέρριψε το πλαίσιο της πρότασης, αλλά υπέβαλε δικές της θέσεις που επικεντρώνονται στον συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Στην ιρανική απάντηση δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, στοιχείο που, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να αποτελέσει σημείο τριβής στις επόμενες διαπραγματεύσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει αν οι έμμεσες συνομιλίες μπορούν να εξελιχθούν σε πιο ουσιαστική διαδικασία αποκλιμάκωσης ή αν η ρητορική έντασης θα επανέλθει στο προσκήνιο.