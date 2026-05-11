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Επιστροφή της «Επιχείρησης Ελευθερία» στο τραπέζι: Το διευρυμένο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν
Ειδήσεις
18:28 - 11 Μάι 2026

Επιστροφή της «Επιχείρησης Ελευθερία» στο τραπέζι: Το διευρυμένο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της Επιχείρησης «Ελευθερία», ενός σχεδίου που είχε εφαρμοστεί για μικρό χρονικό διάστημα στο παρελθόν, αυτή τη φορά όμως με σαφώς διευρυμένο επιχειρησιακό πεδίο, το οποίο δεν θα περιορίζεται στη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι εξετάζεται η επανενεργοποίηση της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας πως η προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά θα αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής και γεωστρατηγικής δράσης που βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν την ανάκτηση πυρηνικού υλικού από εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές στο Ιράν, καθώς, όπως φέρεται να αναφέρεται, η ιρανική πλευρά δεν διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να το διαχειριστεί.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι είχε παρουσιάσει το συγκεκριμένο σχέδιο για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο όμως ανεστάλη προσωρινά λόγω της έναρξης διαπραγματεύσεων και επαφών με την Τεχεράνη.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε πληροφορίες περί «πυρηνικής σκόνης» που, όπως είπε, βρίσκεται θαμμένη σε βαθιά σημεία των ιρανικών εγκαταστάσεων. Τόνισε ωστόσο ότι παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει πρόσβαση ή απομάκρυνση του υλικού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το ζήτημα να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διπλωματικών διαβουλεύσεων.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, ο Τραμπ επανέλαβε τη σταθερή του θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημαίνοντας ότι αυτό παραμένει αμετακίνητη προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 18:29
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