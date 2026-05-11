Η Βενεζουέλα απορρίπτει τα σενάρια Τραμπ περί 51ης αμερικανικής πολιτείας

Νέο κύμα αντιδράσεων προκάλεσαν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο η χώρα της Λατινικής Αμερικής να μετατραπεί στην «51η πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα διαθέτει πετρελαϊκά αποθέματα αξίας περίπου 40 τρισ. δολαρίων, ενώ πρόσθεσε πως «η Βενεζουέλα αγαπά τον Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια στενότερη σχέση με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι προς όφελος της χώρας.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση από το Καράκας. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο που θα αφορούσε αλλαγή του καθεστώτος κυριαρχίας της χώρας, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο «δεν υφίσταται ούτε πρόκειται να εξεταστεί».

Παράλληλα, η Ροντρίγκες κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για έλλειψη σεβασμού απέναντι στην εθνική κυριαρχία και την αυτοδιάθεση του λαού της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα της δεν πρόκειται να αποδεχθεί παρεμβάσεις που αμφισβητούν την ανεξαρτησία της.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Λατινική Αμερική και αναμένεται να προκαλέσουν νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων τόσο εντός της Βενεζουέλας όσο και στη διεθνή σκηνή.