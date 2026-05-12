Γουόρς: Εγκρίθηκε για το ΔΣ της Fed - Ένα βήμα πιο κοντά στη διαδοχή Πάουελ

Η Άνω Βουλή ενέκρινε την υποψηφιότητά του με 51 ψήφους υπέρ και 45 κατά, σε μια διαδικασία που ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό τις κομματικές γραμμές. Μόνο ένας Δημοκρατικός γερουσιαστής, ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια, διαφοροποιήθηκε, στηρίζοντας την επιλογή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Το επόμενο στάδιο για τον Γουόρς είναι η τελική ψηφοφορία για την ανάδειξή του σε πρόεδρο της Fed, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη. Ο Γουόρς έχει ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed την περίοδο 2006–2011, γεγονός που ενισχύει την εμπειρία του στον θεσμό.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed διαρκεί 14 χρόνια, ενώ η θητεία του προέδρου είναι τετραετής, με σημαντικό ρόλο στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την ολοκλήρωση της σύντομης παρουσίας του Στίβεν Μιράν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στη θέση που άφησε κενή η Αντριάνα Κούγκλερ μετά την παραίτησή της τον Αύγουστο του 2025.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η τοποθέτησή του, ο 56χρονος Γουόρς θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed, η οκταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται επισήμως την Παρασκευή. Παρότι η προεδρική του θητεία λήγει, ο Πάουελ διατηρεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο έως το 2028 και έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει έως την ολοκλήρωση έρευνας που αφορά έργο ανακαίνισης στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.