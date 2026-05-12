Γουόρς: Εγκρίθηκε για το ΔΣ της Fed - Ένα βήμα πιο κοντά στη διαδοχή Πάουελ

Ο Κέβιν Γουόρς, ο εκλεκτός τραπεζίτης του προέδρου Τραμπ, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ανάληψη της προεδρίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς εξασφάλισε την έγκριση της Γερουσίας σε καθοριστική ψηφοφορία που ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, σύμφωνα με το CNBC.

Η Άνω Βουλή ενέκρινε την υποψηφιότητά του με 51 ψήφους υπέρ και 45 κατά, σε μια διαδικασία που ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό τις κομματικές γραμμές. Μόνο ένας Δημοκρατικός γερουσιαστής, ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια, διαφοροποιήθηκε, στηρίζοντας την επιλογή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το επόμενο στάδιο για τον Γουόρς είναι η τελική ψηφοφορία για την ανάδειξή του σε πρόεδρο της Fed, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη. Ο Γουόρς έχει ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed την περίοδο 2006–2011, γεγονός που ενισχύει την εμπειρία του στον θεσμό.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed διαρκεί 14 χρόνια, ενώ η θητεία του προέδρου είναι τετραετής, με σημαντικό ρόλο στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την ολοκλήρωση της σύντομης παρουσίας του Στίβεν Μιράν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στη θέση που άφησε κενή η Αντριάνα Κούγκλερ μετά την παραίτησή της τον Αύγουστο του 2025.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η τοποθέτησή του, ο 56χρονος Γουόρς θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed, η οκταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται επισήμως την Παρασκευή. Παρότι η προεδρική του θητεία λήγει, ο Πάουελ διατηρεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο έως το 2028 και έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει έως την ολοκλήρωση έρευνας που αφορά έργο ανακαίνισης στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.