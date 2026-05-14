Χάγη: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του

Το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς απέρριψε διεθνές δικαστήριο του ΟΗΕ, παρά το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Σερβοβόσνιος στρατηγός βρίσκεται, σύμφωνα με τους δικαστές, «στα τελευταία στάδια της ζωής του».

Ο 84χρονος πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σερβοβοσνίων εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία την περίοδο 1992-1995. Ανάμεσα στις βαρύτερες κατηγορίες περιλαμβάνεται η σφαγή της Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995, όταν περίπου 8.000 μουσουλμάνοι άνδρες και έφηβοι δολοφονήθηκαν από σερβοβοσνιακές δυνάμεις.

Ο Μλάντιτς είχε ζητήσει την αποφυλάκισή του για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενος τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και την, όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του, «μη αναστρέψιμη» κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο Μηχανισμός για τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια (MTPI), που εξετάζει την υπόθεση, αναγνώρισε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και χαρακτήρισε την κλινική του εικόνα «φρικτή». Ωστόσο, έκρινε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες που λαμβάνει στο κέντρο κράτησης της Χάγης είναι επαρκείς και ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία σε άλλη χώρα που να μην μπορεί να του παρασχεθεί στην Ολλανδία.

Στο σκεπτικό της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι η κράτησή του δεν συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασής του, απορρίπτοντας έτσι το αίτημα μεταφοράς του σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία και δικαστικά έγγραφα, ο Μλάντιτς αντιμετωπίζει σοβαρές γνωστικές διαταραχές, ενώ έχει νοσηλευτεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα. Η οικογένεια και οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και κατηγορούν τις ιατρικές υπηρεσίες της Χάγης για καθυστέρηση στη διάγνωση.

Ο γιος του, Ντάρκο Μλάντιτς, έκανε λόγο για «κυνισμό και παραλογισμό» εκ μέρους του δικαστηρίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι το αίτημα μεταφοράς του πατέρα του στη Σερβία απορρίφθηκε παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις θυμάτων του πολέμου της Βοσνίας, ανάμεσά τους και ο σύλλογος «Μητέρες της Σρεμπρένιτσα», είχαν ζητήσει να μην εγκριθεί οποιαδήποτε μεταφορά ή αποφυλάκιση του Μλάντιτς, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε προσβολή για τα θύματα και θα έπληττε την αξιοπιστία της διεθνούς δικαιοσύνης.

Ο Ράτκο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2017, ενώ το 2021 το Εφετείο επικύρωσε οριστικά την ποινή ισόβιας κάθειρξης.