ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χάγη: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του
Ειδήσεις
21:59 - 14 Μάι 2026

Χάγη: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς απέρριψε διεθνές δικαστήριο του ΟΗΕ, παρά το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Σερβοβόσνιος στρατηγός βρίσκεται, σύμφωνα με τους δικαστές, «στα τελευταία στάδια της ζωής του».

Ο 84χρονος πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σερβοβοσνίων εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία την περίοδο 1992-1995. Ανάμεσα στις βαρύτερες κατηγορίες περιλαμβάνεται η σφαγή της Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995, όταν περίπου 8.000 μουσουλμάνοι άνδρες και έφηβοι δολοφονήθηκαν από σερβοβοσνιακές δυνάμεις.

Ο Μλάντιτς είχε ζητήσει την αποφυλάκισή του για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενος τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και την, όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του, «μη αναστρέψιμη» κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο Μηχανισμός για τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια (MTPI), που εξετάζει την υπόθεση, αναγνώρισε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και χαρακτήρισε την κλινική του εικόνα «φρικτή». Ωστόσο, έκρινε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες που λαμβάνει στο κέντρο κράτησης της Χάγης είναι επαρκείς και ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία σε άλλη χώρα που να μην μπορεί να του παρασχεθεί στην Ολλανδία.

Στο σκεπτικό της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι η κράτησή του δεν συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασής του, απορρίπτοντας έτσι το αίτημα μεταφοράς του σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία και δικαστικά έγγραφα, ο Μλάντιτς αντιμετωπίζει σοβαρές γνωστικές διαταραχές, ενώ έχει νοσηλευτεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα. Η οικογένεια και οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και κατηγορούν τις ιατρικές υπηρεσίες της Χάγης για καθυστέρηση στη διάγνωση.

Ο γιος του, Ντάρκο Μλάντιτς, έκανε λόγο για «κυνισμό και παραλογισμό» εκ μέρους του δικαστηρίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι το αίτημα μεταφοράς του πατέρα του στη Σερβία απορρίφθηκε παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις θυμάτων του πολέμου της Βοσνίας, ανάμεσά τους και ο σύλλογος «Μητέρες της Σρεμπρένιτσα», είχαν ζητήσει να μην εγκριθεί οποιαδήποτε μεταφορά ή αποφυλάκιση του Μλάντιτς, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε προσβολή για τα θύματα και θα έπληττε την αξιοπιστία της διεθνούς δικαιοσύνης.

Ο Ράτκο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2017, ενώ το 2021 το Εφετείο επικύρωσε οριστικά την ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν
Ειδήσεις

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν

Αθήνα διαψεύδει Ράμα: Καμία συμφωνία για ΑΟΖ – Αντιφάσεις με φόντο τη Χάγη
Πολιτική

Αθήνα διαψεύδει Ράμα: Καμία συμφωνία για ΑΟΖ – Αντιφάσεις με φόντο τη Χάγη

Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι

Αποφυλακίστηκε ο Σαρκοζί: «Η αλήθεια θα επικρατήσει» δήλωσε
Ειδήσεις

Αποφυλακίστηκε ο Σαρκοζί: «Η αλήθεια θα επικρατήσει» δήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ