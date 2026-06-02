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Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες
Ειδήσεις
21:45 - 02 Ιουν 2026

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους των Τιράνων εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά επενδυτικά σχέδια που έχουν προωθηθεί στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια, το πολυτελές θέρετρο ύψους 4 δισ. ευρώ που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο αναστολής ή επανεξέτασης των σχεδίων.

Σαφές μήνυμα Ράμα

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στα Τίρανα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa, ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να σταματήσει το έργο όσο είμαι εγώ εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει την υλοποίηση της επένδυσης παρά τις αντιδράσεις που κλιμακώνονται.

Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε από τους επικριτές του έργου ως ένδειξη αμετακίνητης στάσης απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί το τελευταίο διάστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diypitjpa6ft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση»

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας με βασικό σύνθημα «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση», ζητώντας από τις αρχές να αναστείλουν άμεσα τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει στην περιοχή της επένδυσης.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, στη διαμαρτυρία συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπικοί φορείς και κάτοικοι περιοχών που επηρεάζονται από το σχέδιο ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η επένδυση απειλεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα της αλβανικής ακτογραμμής, το οποίο φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πτηνών και προστατευόμενων ειδών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diypitjpa6ft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Περιβαλλοντικές ανησυχίες και έρευνα για τις εκτάσεις

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το έργο βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο έρευνας της αλβανικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς, η οποία εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.

Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τις διαδικασίες απόκτησης και μεταβίβασης γης, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν πλήρως οι προβλεπόμενοι κανόνες και οι νόμιμες διαδικασίες.

Ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση για τη διεξαγωγή της έρευνας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η παρεμπόδιση οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με τους επενδυτές δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.

Όπως σημείωσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας είχαν ήδη εξετάσει την προέλευση των κεφαλαίων και είχαν διαπιστώσει τη νομιμότητά τους.

Στήριξη από επενδυτές του Κατάρ

Το πολυτελές θέρετρο των 4 δισ. ευρώ αποτελεί ένα από τα δύο μεγάλα έργα στην Αλβανία που συνδέονται με τον Jared Kushner και υποστηρίζονται οικονομικά από επενδυτικά κεφάλαια του Κατάρ.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερο επενδυτικό σχέδιο, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, στο νησί Sazan Island. Το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη λάβει από την αλβανική κυβέρνηση το καθεστώς του «στρατηγικού επενδυτή», γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης.

Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της αλβανικής δημόσιας ζωής, καθώς από τη μία πλευρά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις αυτές μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, τον τουρισμό και την απασχόληση, ενώ από την άλλη περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικές κοινότητες προειδοποιούν για μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyr2im2ducp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Με τον πρωθυπουργό να εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει τα έργα και τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται, η σύγκρουση γύρω από τις επενδύσεις που συνδέονται με τον Κούσνερ αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στην Αλβανία τους επόμενους μήνες.

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